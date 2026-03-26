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Trigano délaissé après ses résultats, les analystes restent confiants
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 10:18

Le titre recule de près de 2,5% à la Bourse de Paris au lendemain de la publication de ses résultats laissant apparaitre un chiffre d'affaires semestriel de 1,78 MdEUR, en hausse de 6,2%, mais légèrement inférieur aux attentes. Les analystes restent pourtant optimistes, évoquant une dynamique solide et un carnet de commande fourni. Le groupe a d'ailleurs confirmé sa perspective d'une amélioration de sa rentabilité pour 2025/26 et annoncé le versement d'un acompte sur dividende de 2,10 EUR par action au titre de l'exercice 2026.

Les résultats publiés hier soir par Trigano montrent que la croissance semestrielle repose principalement sur la bonne orientation du segment des camping-cars et des caravanes qui progresse de 6,6% en données publiées et de 6,8% à périmètre et change constants.

En effet, le segment des autres activités de loisirs affiche une croissance plus modérée de 3,8% en données publiées, mais recule de 8,4% à périmètre et change constants.

Ce matin, Oddo BHF confirme toutefois son conseil "surperformance" sur le titre, assorti d'un objectif de cours inchangé de 205 euros.

Si le bureau évoque un chiffre d'affaires semestriel "légèrement inférieur aux attentes", pénalisé par des retards de livraison de composants, il estime que le manque à gagner devrait être rattrapé au 3e trimestre.

Selon l'analyste, l'exercice 2026 devrait rester bien orienté avec une croissance attendue d'environ 6,5% et une amélioration de la marge opérationnelle, soutenue par la montée en puissance de la production. Le rapport met aussi en avant une valorisation jugée attractive, avec un multiple VE/ROC de 6,1x, soit une décote d'environ 30% par rapport à la moyenne historique.

De son côté, TP ICAP Midcap pointe une dynamique d'activité qui reste "solide, malgré un impact ponctuel lié à un incendie chez un fournisseur ayant décalé environ 600 véhicules du T2 vers le T3."

L'analyste salue ainsi la croissance robuste du segment motorhomes & caravans ( 6,8% en organique), portée par un carnet de commandes solide et une hausse des capacités de production.

Enfin, TP ICAP Midcap évoque des tendances structurelles qui demeurent favorables, avec une amélioration attendue de la rentabilité en 2025/26, même si des risques pèsent à moyen terme en cas de hausse durable des prix de l'énergie.

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