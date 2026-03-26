Vinci : AlphaValue positif sur l'acquisition de concessions autoroutières en Inde
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 10:13
Ces neuf concessions totalisent près de 700 kilomètres de sections autoroutières situées sur des axes structurants du réseau national, reliant d'importantes zones industrielles, agricoles et logistiques.
L'opération valorise les actifs à environ 150 milliards de roupies indiennes en valeur d'entreprise (environ 1,4 milliard d'euros), soit environ 15 fois l'EBITDA, la finalisation n'étant prévue qu'à la fin de 2026, une fois les autorisations réglementaires indiennes obtenues et la structure de financement définitive mise en place.
"Pour l'action, cette opération est stratégiquement positive : il s'agit d'une nouvelle présence dans le domaine des concessions à long terme sur un marché à forte croissance, avec en outre un angle opérationnel clair (optimisation des péages et transition vers le péage sans arrêt/numérique, domaine dans lequel Vinci dispose déjà de capacités locales via ViaPlus à Hyderabad). Toutefois, cela ne constitue pas un catalyseur de bénéfices à court terme : le multiple est déjà élevé, le montant de la participation en capital n'a pas encore été divulgué, et des risques liés à l'exécution et à la réglementation subsistent d'ici à 2026 ; nous considérons donc qu'il s'agit d'une option de création de valeur à moyen terme plutôt que d'un élément susceptible de faire remonter le cours de l'action dès aujourd'hui", souligne Egor Sonin, analyste chez AlphaValue.
Depuis le début de l'année, l'action Vinci progresse de 7%.
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