CERAWEEK-La hausse des prix du pétrole ralentit la croissance économique mondiale, selon le directeur général d'ADNOC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la citation au paragraphe 3, mise à jour avec l'étiquette CERAWEEK, mise à jour avec le contexte du prix du pétrole au paragraphe 4) par Stephanie Kelly

La hausse des prix du pétrole ralentit la croissance économique partout dans le monde, a déclaré lundi le directeur général d'ADNOC, le géant de l'énergie des Émirats arabes unis.

"La stabilité des marchés de l'énergie sous-tend la sécurité sur tous les marchés", a déclaré le directeur général d'ADNOC, Sultan Al Jaber, dans un discours vidéo adressé aux participants de la conférence CERAWeek sur l'énergie à Houston.

"La sécurité énergétique n'est pas un simple slogan", a-t-il ajouté. "C'est la différence entre les lumières allumées et les lumières éteintes."

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné la fermeture effective d'un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz qui transite par le détroit d'Ormuz, un passage étroit situé au large de la côte méridionale de l'Iran. L'Iran a menacé de tirer sur les navires qui tenteraient d'emprunter le détroit sans son autorisation. Les prix du pétrole ont été volatils depuis le début du conflit, atteignant 119,50 dollars le baril le 9 mars, soit le niveau le plus élevé depuis 2022, bien que le baril de Brent s'échangeait lundi autour de 100 dollars.

Aucun pays ne devrait être autorisé à prendre le détroit d'Ormuz en otage, car les artères critiques du monde doivent rester ouvertes, a déclaré Sultan Al Jaber. Des missiles et des drones iraniens ont pris pour cible les Émirats arabes unis, membres de l'OPEP, depuis le début du conflit fin février, que Sultan Al Jaber a qualifié d'"illégal, erratique, injustifié et entièrement non provoqué."