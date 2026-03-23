La police examine une revendication de l'attaque à Londres contre des ambulances de la communauté juive

Des habitants sont rassemblés près d'un camion de pompiers après une attaque "antisémite" à Londres ayant visé quatre ambulances gérées par une association juive, le 23 mars 2026 ( AFP / Henry Nicholls )

La police londonienne a dit examiner l'authenticité d'une revendication, publiée en ligne, de l'incendie qui a détruit quatre ambulances de la communauté juive à côté d'une synagogue à Londres dans la nuit de dimanche à lundi.

Voici ce que l'on sait de cette attaque qualifiée par la police de "crime de haine antisémite" et qui n'a pas fait de victimes.

- Quatre ambulances incendiées -

Quatre ambulances de la Jewish Community Ambulance, une association juive gérant un service d'urgence bénévole, ont été incendiées dans le quartier de Golders Green dans le nord-ouest de Londres, où vit une importante communauté juive.

La police indique avoir été alertée par les pompiers vers 01H45 du matin (locale et GMT) et ces derniers ont mobilisé six véhicules et une quarantaine de personnes avant de parvenir à éteindre l'incendie vers 03H00 du matin.

L'explosion des ambulance a brisé les fenêtres d'un immeuble voisin et des habitations ont été évacuées. L'attaque n'a pas fait de blessé.

Des photos diffusées par les médias britanniques montrent trois véhicules calcinés sur un parking, et un quatrième endommagé. Le parking est adjacent à une synagogue.

- Trois suspects -

L'enquête a été confiée lundi à la police antiterroriste, "même si l'incident n'a pas été qualifié de terroriste à ce stade", a précisé en fin de matinée le commissaire principal Luke Williams.

Les enquêteurs traitent cette attaque comme "un crime de haine antisémite" et sont à la recherche de "trois suspects", a-t-il confirmé.

Une vidéo, apparemment issue d'images de télésurveillance et circulant sur les réseaux sociaux, montre trois personnes cagoulées entrer dans le parking et déclencher le feu avant de prendre la fuite.

Un groupe pro-iranien jusqu'à récemment inconnu et dénommé Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya a publié une vidéo revendiquant l'attaque sur une chaîne Telegram nouvellement créée.

"Vérifier l'authenticité et l'exactitude de cette revendication sera une priorité pour l'équipe d'enquêteurs, mais nous ne sommes pas en mesure de la confirmer pour l'instant", a déclaré Luke Williams.

Ce groupe a revendiqué d'autres attaques récentes en Belgique et au Pays-Bas.

- Riverains pas surpris -

Le Premier ministre Keir Starmer a dénoncé une attaque "antisémite profondément choquante". Le grand rabbin Ephraim Mirvis a également condamné sur X "une attaque particulièrement ignoble".

Dans le quartier, les riverains membres de la communauté juive rencontrés par l'AFP lundi matin ne se disaient pas vraiment surpris.

"C'est récurrent", mais "ce qui me surprend en revanche c'est qu'ils aient ciblé des ambulances", témoigne Adam Waters, 36 ans, employé d'une organisation juive dans un quartier voisin.

"Nous sommes terrifiés", raconte Yael Gluck, une habitante de 42 ans. "L'antisémitisme est devenu trop répandu", ajoute-t-elle.

Selon le Community Security Trust (CST), il y a eu 3.700 actes antisémites au Royaume-Uni en 2025, le deuxième total annuel le plus élevé jamais enregistré par cette organisation chargée d'assurer la protection des lieux de la communauté juive.

Les faits les plus graves se sont produits le 2 octobre 2025, lors de la fête de Yom Kippour, quand une synagogue de Manchester a été la cible d'une attaque qui a fait deux morts et trois blessés graves.

- Attaques similaires en Europe -

L'attaque "rappelle fortement des attaques similaires survenues récemment en Belgique et au Pays-Bas", a souligné lundi le CST dans un communiqué.

Une synagogue a été prise pour cible à Liège, une autre à Rotterdam, tandis qu'une explosion a eu lieu devant une école juive d'Amsterdam, ne faisant dans chaque cas aucun blessé mais quelques dégâts matériels.

Elles sont intervenues dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une offensive menée conjointement par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran.

Les autorités belges avaient indiqué analyser une vidéo d'un groupe "nouvellement formé" revendiquant la responsabilité de l'explosion survenue à Liège.

Au Pays-Bas, les enquêteurs néerlandais ont aussi dit examiner des liens éventuels avec l'Iran dans l'attaque contre la synagogue de Rotterdam.