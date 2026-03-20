CERAWEEK-La conférence CERAWeek sur l'énergie revient à Houston alors que le conflit iranien ébranle les marchés mondiaux de l'énergie

Les principaux dirigeants du secteur de l'énergie se retrouveront à Houston la semaine prochaine, alors que l'escalade de la guerre américano-israélienne contre l'Iran s'est transformée en cauchemar pour les marchés de l'énergie. Des attaques sans précédent contre les infrastructures et des perturbations dans le transport maritime ont fait grimper en flèche les prix mondiaux du pétrole, tandis que les gouvernements s'efforçaient de lutter contre l'inflation et d'éviter les récessions. Les prix mondiaux du pétrole ont bondi cette semaine, atteignant presque 120 dollars, des niveaux jamais vus depuis que la guerre de la Russie contre l'Ukraine a perturbé les marchés en 2022. Les experts du secteur et les analystes s'attendent à ce que les prix restent élevés longtemps après la fin des opérations de combat. Ils estiment qu'il faudra des années à la région pour se remettre des bouleversements causés par les frappes aériennes et la quasi-fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz, , par lequel transitent 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié de la planète . Par exemple, le Qatar a déclaré qu'il faudrait des années pour réparer une installation de gaz naturel liquéfié endommagée. Lors de la conférence CERAWeek de cette année, plus de 10 000 participants venus de plus de 80 pays se pencheront également sur le Venezuela après que les États-Unis ont capturé le président Nicolas Maduro en janvier et allégé les sanctions imposées à ce pays sud-américain membre de l'OPEP dans le but de relancer son industrie pétrolière et de stimuler l'investissement. "La géopolitique de l'énergie n'a jamais été aussi dense et aussi rapide qu'en ce moment.... la situation dans le Golfe, plus le Venezuela, plus toutes les questions liées à la Russie, c'est vraiment un moment extraordinaire", a déclaré Geoffrey Pyatt, qui a été secrétaire d'État adjoint aux ressources énergétiquessous l'ancien président Joe Biden et qui est aujourd'hui directeur général chez McLarty Associates, une société de conseil américaine. CHAOS AU MOYEN-ORIENT L'événement de cinq jours, qui doit débuter lundi, intervient alors que la fermeture effective du détroit d'Ormuz par l'Iran a contraint les producteurs du Moyen-Orient à interrompre une grande partie de leur production. Téhéran a également frappé des cibles pétrolières et gazièresdans le Golfe, après qu'Israël a frappé l'un de ses grands champs gaziers cette semaine. Les pays consommateurs ont pour la plupart perdu l'espoir que les perturbations soient de courte durée. De nombreuses raffineries et entreprises pétrochimiques, principalement en Asie, ont réduit leur production, fermé des unités ou déclaré des cas de force majeure, car le conflit perturbe les exportations de brut et de matières premières en provenance du Moyen-Orient. Aux États-Unis, les prix du diesel ont dépassé les 5 dollars le gallon pour la première fois depuis 2022, alors que les prix de l'essence à la pompe se sont rapprochés des 4 dollars le gallon. Cette situation a accru les enjeux politiques pour le président Donald Trump et son parti républicain à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. Parmi les participants et les intervenants de CERAWeek figurent le secrétaire américain à l'énergie Chris Wright, le secrétaire à l'intérieur Doug Burgum, les ministres du Nigeria et des Émirats arabes unis, membres de l'OPEP+, ainsi que les directeurs généraux d'Aramco 2222.SE , de Chevron CVX.N , de Shell SHEL.L , de TotalEnergies TTEF.PA et de la compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi. "Il y a eu plus de bouleversements et de perturbations sur les marchés que jamais auparavant... C'est une guerre qui se prépare depuis près d'un demi-siècle, et les préoccupations concernant le Golfe sont importantes depuis un demi-siècle. Mais c'est maintenant que cela se passe", a déclaré Dan Yergin, auteur lauréat du prix Pulitzer et vice-président de S&P Global, organisateur de la conférence CERAWeek, lors d'une interview. La sécurité et l'accessibilité seront les mots clés de la CERAWeek, a déclaré M. Yergin, un changement rapide par rapport aux semaines précédentes, lorsque les grandes technologies et leur relation avec l'industrie de l'énergie étaient censées être le thème principal de la CERAWeek. "Tous ces producteurs verront le monde différemment, et les pays verront leur degré de dépendance différemment. Je pense qu'il y aura une forte pression en faveur de la diversification des approvisionnements", a déclaré M. Yergin. Les décideurs politiques du monde entier examinent actuellement des propositions visant à développer l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables, à accroître les stocks stratégiques et à augmenter la production nationale afin de réduire la dépendance à long terme à l'égard des importations de pétrole et de gaz. LE POTENTIEL DU VENEZUELA Un ajout de dernière minute à l'ordre du jour officiel de CERAWeek est la chef de l'opposition vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, qui devrait s'adresser aux participants le mardi après-midi. Son équipe a profité de la conférence de l'année dernière pour présenter un plan énergétique détaillé. Cette année, les investisseurs seront attentifs aux signaux qu'elle pourrait envoyer concernant les efforts déployés par la présidente par intérim Delcy Rodriguez pour stimuler rapidement la production avec l'aide de Washington, alors qu'elle s'efforce de rétablir la démocratie . "Le fait que Maria Machado s'adresse au CERAWeek est un reflet très intéressant de l'histoire politique qui n'est toujours pas résolue", a déclaré M. Pyatt. Des dizaines d'investisseurs sont à la recherche d'opportunités d'investissement pour exploiter les énormes réserves de pétrole brut du Venezuela. Ils doivent faire face à des risques juridiques, à l'incertitude réglementaire et à de vieilles infrastructures inutilisables sans investissements importants. Le mois dernier, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a déclaré depuis Caracas qu'il s'attendait à une "augmentation spectaculaire" de la production vénézuélienne dans les mois à venir, mais les experts du secteur s'attendent généralement à ce que les premières expansions n'augmentent la production que de 500 000 barils par jour en l'espace de six mois, alors qu'elle est actuellement de 1 million de bpj. Cette augmentation serait insuffisante pour compenser l'interruption de l'offre due à la crise iranienne. L'AI ET LE SCHISTE DU TEXAS La conférence mettra également l'accent sur le rôle de l'intelligence artificielle dans l'industrie de l'énergie et proposera un espace d'exposition où les jeunes entreprises et les grands noms pourront présenter leurs nouvelles technologies. Les gains d'efficacité et les nouvelles technologies ont contribué à porter la production américaine de pétrole brut à un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) l'année dernière. Pourtant, la récente hausse des prix ne devrait pas entraîner d'augmentation considérable de la production, à moins que les prix ne restent élevés pendant de nombreux mois, selon les cadres et les analystes de l'industrie. La production du bassin permien, qui chevauche l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique, ne devrait augmenter que de 10 000 bpj cette année pour atteindre le niveau record de 6,6 millions de bpj, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration). En ce qui concerne les perspectives de production aux États-Unis, "je pense que c'est toujours le statu quo jusqu'à ce qu'il y ait une certaine visibilité sur la fin ou l'absence de fin de cette guerre", a déclaré Dan Pickering, directeur des investissements chez Pickering Energy Partners. "Il ne s'agira pas d'un tsunami", a-t-il ajouté.