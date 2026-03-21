Les rois de la K-pop BTS enflamment Séoul avec un gigantesque concert pour leur retour

Le boys band de K-pop BTS se produit sur scène lors de son concert sur la place Gwanghwamun à Séoul, le 21 mars 2026 ( POOL / Kim Hong-Ji )

Le groupe sud-coréen phénomène BTS était réuni au complet sur scène samedi soir pour son premier concert en près de quatre ans, électrisant une foule immense rassemblée au centre de Séoul pour un spectacle de K-pop retransmis en direct à des millions de fans à travers le monde.

Largement salué comme le plus grand boys band du monde, BTS a marqué une pause en 2022 afin que ses sept membres puissent effectuer leur service militaire obligatoire en Corée du Sud.

Leur retour est un événement au-delà des frontières de la Corée du Sud. Des millions de personnes dans quelque 190 pays pouvaient suivre le concert, diffusé en direct sur Netflix . Il précède une tournée mondiale de 82 dates, dont deux en France.

Le spectacle était déjà grandiose par son décor: la place Gwanghwamun près du palais royal de Gyeongbokgung, symbole de la résilience coréenne face à l'effondrement des dynasties et à la domination coloniale, mais aussi théâtre traditionnel de manifestations politiques en tout genre.

"Le chemin a été long, mais nous voilà enfin !" a lancé le leader de BTS, RM - dont la cheville blessée l'a obligé à s'asseoir par moments sur un tabouret -, alors que le groupe interprétait des titres de son nouvel album ainsi que d'anciens tubes comme "Dynamite" et "Mikrokosmos".

"Nous sommes enfin là et nous vous revoyons (…) Le fait que nous soyons à nouveau tous les sept sur scène me rend tellement heureux", s'est ému Jimin, un autre membre du groupe.

"BTS 2.0 ne fait que commencer", a de son côté lancé J-Hope.

- Record -

Les fans – 260.000 étaient attendus – avaient déferlé sur Séoul dès le matin, vêtus de costumes colorés, prenant des selfies et brandissant les bâtons lumineux de l'"ARMY", le nom de la communauté de fans de BTS.

Des fans de BTS assistent au concert de retour du boys band de K-pop devant un écran installé sur le lieu de l'événement à Séoul, le 21 mars 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

La porte de Gwanghwamun était parée des couleurs de l'arc-en-ciel, tandis qu'une immense installation scénique comportant trois éléments circulaires – symbolisant le nouvel album de BTS – brillait sous d'imposantes structures lumineuses.

Les mégastars ont admis ressentir une certaine nervosité, J-Hope confiant au public : "Il y a eu des moments où nous nous sommes demandé si nous n'avions pas été un peu oubliés, ou si vous vous souviendriez de nous."

Les fans ont répondu par une mer de bâtons lumineux, chantant les chansons en chœur tout en tenant leurs téléphones bien haut pour filmer leurs idoles.

"Les voir sur scène m'a donné l'impression d'être accueillie au sein d'une famille (…) C'était très expressif et magnifique", s'est enthousiasmé Gabriel Miranda, 34 ans, venu des Etats-Unis.

"C'est un peu différent du style habituel de BTS, mais découvrir cette nouvelle facette d'eux dans ce lieu historique est profondément émouvant", a déclaré Jo Jung-hee, 60 ans, dont le téléphone affiche la photo de V, membre de BTS.

Le boys band de K-pop BTS se produit sur scène lors de son concert sur la place Gwanghwamun à Séoul, le 21 mars 2026 ( POOL / Kim Hong-Ji )

Le groupe a amorcé son retour vendredi avec son premier album depuis 2020: "ARIRANG". Dès le premier jour, il s'est vendu à près de quatre millions d'exemplaires, a annoncé samedi Big Hit Music, le label de BTS. Cinq millions de fans l'ont pré-enregistré sur le service de streaming musical Spotify, un record pour un groupe de K-pop.

"ARIRANG" tire son nom d'une chanson folklorique évoquant la nostalgie et la séparation, souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée. Le groupe affirme ainsi son identité.

Réunissant des collaborations avec de nombreux artistes et producteurs occidentaux, les 14 titres de l'album mêlent rap, rythmes puissants et expérimentation.

- Fans fidèles -

La sécurité était maximale pour le concert de samedi, avec quelque 15.000 policiers et agents de sécurité mobilisés, des barrières le long des routes et plusieurs sites fermés.

Formé en 2010, BTS a été l'un des premiers groupes de K-Pop à exploser à l'international, se classant en tête du Billboard 200 américain avec des titres comme "Dynamite" et "Butter".

Un policier en faction sur la place de Séoul devant accueillir le concert de BTS, le 21 mars 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Au sommet de sa gloire avant sa pause, BTS comptait parmi les artistes les plus écoutés sur Spotify, aux côtés de Taylor Swift et Justin Bieber.

Près de quatre ans plus tard, les fans du monde entier sont toujours au rendez-vous.

Si les fans s'enthousiasment pour la musique, ils sont aussi attachés aux messages portés par leurs stars favorites.

Leur message "s'est toujours concentré sur l'introspection, la résilience et le courage d'aller de l'avant, même lorsque la vie semble incertaine", décrit Carmen Low, fan malaisienne de 32 ans.

"Ces thèmes semblent tout aussi pertinents, sinon plus, en 2026", a-t-elle affirmé à l'AFP.