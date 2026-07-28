CenterPoint Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre et renforcé son plan d'investissements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action du fournisseur d'énergie CenterPoint Energy CNP.N progresse de 1,6% à 44,73 dollars

** La société affiche un bénéfice ajusté de 40 cents par action au deuxième trimestre , dépassant les estimations qui tablaient sur 37 cents par action – données LESG

** La société augmente son plan d’investissement sur 10 ans de 1,2 milliard de dollars, le portant à 66,7 milliards de dollars pour la période 2026-2035

** CNP prévoit désormais 14 gigawatts (GW) de charge de base éligible ou étudiée d’ici 2031, soit 65% de plus que la demande de pointe actuelle de son réseau, qui s’élève à 21 GW

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le CNP affiche une hausse de 16,5% depuis le début de l’année