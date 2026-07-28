 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CenterPoint Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre et renforcé son plan d'investissements
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 16:03
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action du fournisseur d'énergie CenterPoint Energy CNP.N progresse de 1,6% à 44,73 dollars

** La société affiche un bénéfice ajusté de 40 cents par action au deuxième trimestre , dépassant les estimations qui tablaient sur 37 cents par action – données LESG

** La société augmente son plan d’investissement sur 10 ans de 1,2 milliard de dollars, le portant à 66,7 milliards de dollars pour la période 2026-2035

** CNP prévoit désormais 14 gigawatts (GW) de charge de base éligible ou étudiée d’ici 2031, soit 65% de plus que la demande de pointe actuelle de son réseau, qui s’élève à 21 GW

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le CNP affiche une hausse de 16,5% depuis le début de l’année

Valeurs associées

CENTERPOINT ENERGY
44,520 USD NYSE +1,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Pétrole Brent
83,37 -5,06%
SOITEC
99,38 -7,16%
2CRSI
25,72 -4,74%
LVMH
470,3 +0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank