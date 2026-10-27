Centene revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 et table sur une poursuite de la croissance de ses résultats en 2027

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* Co prévoit que son activité Medicare Advantage atteindra le seuil de rentabilité cette année

* Revoit à la baisse ses prévisions concernant le ratio des coûts médicaux pour l'ensemble de l'année

* Relève ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 à plus de 5,20 dollars

(Mise à jour pour refléter les nouvelles estimations de LSEG dans le dernier paragraphe)

par Sneha S K et Padmanabhan Ananthan

Centene CNC.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels et a déclaré s'attendre à ce que les résultats de 2027 soient supérieurs à ceux de cette année, ce qui a fait grimper de 3% le cours de l'action de l'assureur santé.

La hausse des coûts médicaux observée ces dernières années, due à une demande accrue en matière de soins de santé, a comprimé les marges des assureurs santé et les a incités à revoir leurs tarifs à la hausse et à renforcer le contrôle des coûts.

Centene a réalisé d’importants progrès dans la gestion de l’évolution des coûts et l’amélioration de sa structure de coûts, a déclaré la directrice générale Sarah London lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

La société prévoit que ses bénéfices de 2027 progresseront par rapport à son scénario de base actualisé de 4,70 dollars par action et à ses prévisions révisées à la hausse de bénéfice ajusté pour 2026, supérieures à 5,20 dollars par action.

Les analystes tablent sur un bénéfice de 5,34 dollars par action pour 2027, selon les données compilées par LSEG.

"Les investisseurs pourraient apprécier cette trajectoire de croissance positive attendue, malgré les incertitudes qui pèsent sur l’important marché de Medicaid l’année prochaine", a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

La société est confrontée à une baisse des inscriptions à Medicaid en raison de règles d’éligibilité plus strictes, qui ont exclu certains bénéficiaires de la couverture, laissant aux assureurs une population relativement plus malade nécessitant davantage de soins médicaux.

Les États optent pour une approche plus méthodique en matière de vérification des conditions d’éligibilité, ce qui devrait atténuer les répercussions sur le nombre d’adhérents tout au long de l’année 2027 et jusqu’au début de l’année 2028, a indiqué Centene.

Centene a indiqué que les coûts liés à ses régimes Medicaid destinés aux personnes à faibles revenus étaient conformes à ses prévisions, en partie grâce à des taux de remboursement plus élevés de la part des États.

La société a également indiqué qu’elle était en bonne voie pour atteindre l’équilibre financier dans son activité Medicare Advantage en 2026, soit un an plus tôt que prévu.

COÛTS SOUS CONTRÔLE

Centene a revu à la baisse ses prévisions concernant le ratio des coûts médicaux pour l’ensemble de l’année — un indicateur mesurant la part des primes consacrée aux soins médicaux —, le ramenant de 90,5% à 91,3% à une fourchette comprise entre 90,4% et 91,1%.

Son ratio de coûts médicaux au troisième trimestre, qui s’est établi à 92,7% — un niveau inchangé par rapport au trimestre précédent —, s’est également révélé meilleur que prévu. Les analystes tablaient en effet sur un ratio de 92,84%.

La société a bénéficié d’une amélioration de la tarification de ses formules "Obamacare", mises en place dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) de l’ancien président Barack Obama, ainsi que de meilleures performances de ses formules "Medicare Advantage" destinées aux seniors américains.

Centene a annoncé un bénéfice ajusté de 58 centimes par action au troisième trimestre. En excluant certains coûts liés aux indemnités de licenciement, LSEG a calculé un bénéfice ajusté de 16 centimes par action, contre une prévision moyenne des analystes de 10 centimes.