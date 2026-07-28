Centene recule après avoir annoncé une baisse plus importante du nombre d'adhérents à Medicaid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 juillet - ** L'action de l'assureur santé Centene CNC.N recule de 8,2 % à 58,81 dollars

** La société prévoit que le nombre de ses adhérents à Medicaid diminuera de 8 % à 9 % d'ici la fin de l'année, contre une baisse de 6 % prévue précédemment

** La directrice générale Sarah London affirme que ce problème "ne peut ni ne doit être pris à la légère"

** La société prévoit de ramener l’activité Medicaid à la rentabilité au cours des prochaines années, selon la directrice générale

** "Les analyses concernant la forte proportion d’adhérents peu utilisateurs au sein du programme d’extension de Medicaid n’ont pas été suffisantes pour nous rassurer à l’approche de l’entrée en vigueur des obligations de travail liées à Medicaid", indique Baird Equity Research

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, les portant à plus de 4,80 dollars par action, contre une prévision antérieure supérieure à 3,40 dollars par action

** Les analystes tablent sur un bénéfice annuel de 3,52 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, CNC affiche une hausse de 42,8 % depuis le début de l'année