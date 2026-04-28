Centene en hausse après avoir publié des prévisions annuelles optimistes et des résultats trimestriels solides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 avril - ** L'action Centene CNC.N progresse de 2,7% à 44,70 $ en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à plus de 3,40 $ par action, contre une estimation précédente de plus de 3 $ par action, selon

** Les analystes tablaient sur un bénéfice de 3,02 $ par action en 2026 - données LSEG

** La société relève également ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 187,5 et 191,5 milliards de dollars, contre une fourchette de 186,5 à 190,5 milliards de dollars précédemment

** Au premier trimestre, CNC a réalisé un bénéfice de 3,37 dollars par action, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,13 dollars par action – données LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 49,94 milliards de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 47,53 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 5,7% depuis le début de l'année