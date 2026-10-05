Centalion acquiert les actifs gaziers de Haynesville auprès de Silver Hill

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Le groupe Centalion a annoncé lundi avoir acquis des actifs gaziers en amont et en milieu de chaîne dans le Texas et dans la région de Haynesville, en Louisiane, auprès de la société privée texane spécialisée dans le gaz de schiste Silver Hill Energy Partners.

Le négociant en matières premières, anciennement connu sous le nom de Gunvor, s'est rebaptisé Centalion Group la semaine dernière et a annoncé son intention de transférer son siège social de Chypre à Singapour.

* Un porte-parole de Centalion a indiqué que la plateforme de Haynesville de la société, qui comprend les actifs de Post Oak et de Silver Hill, représentait une valeur d'entreprise d'environ 2 milliards de dollars.

* Reuters avait rapporté en août que Centalion était en pourparlers pour acquérir les actifs de Silver Hill dans le cadre d’une transaction évaluée entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars, citant des sources proches du dossier.

* Ces actifs affichent actuellement une production nette de gaz naturel d’environ 300 millions de pieds cubes par jour (MMcfd) et le portefeuille comprend environ 72 000 acres nets dans les zones de développement de Haynesville et de Bossier.

* "Notre objectif est d’être présents dans un bassin qui constitue le point pivot entre les marchés nationaux et les marchés d’exportation, ce qui nous permettra de tirer parti de cette opportunité et d’en créer de la valeur", a ajouté le porte-parole.