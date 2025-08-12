 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,17
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cenovus est en pourparlers avec des groupes autochtones canadiens pour acheter MEG Energy, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du président exécutif de Strathcona Energy aux paragraphes 8-9)

Cenovus Energy CVE.TO est en pourparlers avec des groupes autochtones canadiens pour acheter conjointement MEG Energy MEG.TO , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec les discussions.

Un groupe de Premières nations et de communautés métisses, dont la Première nation Chipewyan Prairie et la Première nation Heart Lake, est en pourparlers avec Cenovus pour prendre une participation de 2 milliards de dollars canadiens (1,45 milliard de dollars) dans MEG, selon le rapport.

La participation autochtone bénéficierait d'un soutien financier des gouvernements fédéral et provincial, tandis que Cenovus ferait une offre pour le reste, selon Bloomberg.

Les entreprises canadiennes du secteur de l'énergie proposent de plus en plus souvent aux communautés autochtones des participations au capital de leurs projets, en partie pour éviter les obstacles réglementaires et les protestations environnementales. Le gouvernement fédéral a récemment élargi un programme de garantie de prêt destiné à aider les communautés autochtones à accéder aux capitaux nécessaires à de tels investissements.

Les actions de MEG ont augmenté de 2 %.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement le rapport de Bloomberg. MEG, Cenovus et les groupes des Premières nations n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le nom de Cenovus a été évoqué par les analystes et dans les médias comme un possible acheteur de pacotille pour le producteur rival de sables bitumineux MEG, qui est la cible d'une tentative de rachat hostile par Strathcona Resources SCR.TO .

En juin, MEG Energy a conseillé à ses actionnaires de rejeter l'offre de 6 milliards de dollars canadiens de Strathcona et a déclaré qu'elle lancerait un processus d'alternatives stratégiques et explorerait des transactions potentielles.

Le président exécutif de Strathcona a déclaré mardi à Reuters qu'il serait injuste que le gouvernement fédéral ou le gouvernement de l'Alberta finance une transaction qui soutiendrait une offre potentielle de Cenovus durant ce qui devrait être un processus d'appel d'offres concurrentiel pour MEG.

"Tout achat autochtone financé par un soutien gouvernemental constituerait une subvention directe au partenaire du secteur privé", a déclaré le président exécutif Adam Waterous dans un courriel.

MEG, Cenovus et les groupes des Premières nations n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

(1 dollar = 1,3762 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
20,430 CAD TSX +2,15%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
MEG ENERGY
26,200 CAD TSX +2,06%
Pétrole Brent
66,09 USD Ice Europ -0,93%
Pétrole WTI
63,10 USD Ice Europ -1,39%
STRATHCONA RES
36,000 CAD TSX +4,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accroche aux perspectives de baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 12.08.2025 22:42 

    La Bourse de New York a gagné du terrain mardi, portée par la publication d'un indice d'inflation sans mauvaise surprise qui semble laisser le champ libre à la Réserve fédérale (Fed) pour abaisser ses taux dès septembre. Les indices Nasdaq (+1,39%) et S&P 500

  • (De gauche à droite) Les candidats à la présidence de Bolivie : Jhonny Fernandez du parti Unité civique solidaire (UCS), Jorge Quiroga Ramirez de l'Alliance libre, Eduardo del Castillo du Mouvement vers le socialisme (MAS), Rodrigo Paz du parti démocrate-chrétien, Samuel Doria Medina de l'Alliance pour l'unité, Pavel Aracena de l'Alliance pour la liberté et le progrès, et Andronico Rodriguez de l'Alliance populaire participent au débat présidentiel organisé par le Tribunal suprême électoral (TSE) à Santa Cruz, en Bolivie, le 1er août 2025 ( POOL / pool )
    En crise, la Bolivie s'apprête à virer à droite après 20 ans de socialisme
    information fournie par AFP 12.08.2025 22:15 

    Plongés dans une profonde crise économique, les Boliviens s'apprêtent à mettre fin dimanche à deux décennies de domination de la gauche, en amorçant un virage radical à droite, portés par deux candidats promettant des changements drastiques. Dans ce contexte, l'ancien ... Lire la suite

  • Des Palestiniens font la queue pour remplir des bidons d'eau, à al-Mawasi, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 août 2025 ( AFP / - )
    L'Egypte annonce travailler avec les médiateurs en vue d'une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 12.08.2025 21:47 

    L'Egypte a annoncé mardi travailler avec le Qatar et les Etats-Unis en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la plus grande ville du territoire palestinien. Sous très forte pression ... Lire la suite

  • Rencontre Poutine-Trump : à Kiev, le scepticisme des Ukrainiens
    Rencontre Poutine-Trump : à Kiev, le scepticisme des Ukrainiens
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 19:44 

    Alors que le président russe Vladimir Poutine se prépare à rencontrer son homologue américain Donald Trump vendredi 15 août, de nombreux Ukrainiens expriment un profond scepticisme quant à ces pourparlers.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank