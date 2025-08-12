Cenovus est en pourparlers avec des groupes autochtones canadiens pour acheter MEG Energy, selon Bloomberg News

Cenovus Energy CVE.TO est en pourparlers avec des groupes autochtones canadiens pour acheter conjointement MEG Energy MEG.TO , a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec les discussions.

Un groupe de Premières nations et de communautés métisses, dont la Première nation Chipewyan Prairie et la Première nation Heart Lake, est en pourparlers avec Cenovus pour prendre une participation de 2 milliards de dollars canadiens (1,45 milliard de dollars) dans MEG, selon le rapport.

La participation autochtone bénéficierait d'un soutien financier des gouvernements fédéral et provincial, tandis que Cenovus ferait une offre pour le reste, selon Bloomberg.

Les entreprises canadiennes du secteur de l'énergie proposent de plus en plus souvent aux communautés autochtones des participations au capital de leurs projets, en partie pour éviter les obstacles réglementaires et les protestations environnementales. Le gouvernement fédéral a récemment élargi un programme de garantie de prêt destiné à aider les communautés autochtones à accéder aux capitaux nécessaires à de tels investissements.

Les actions de MEG ont augmenté de 2 %.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement le rapport de Bloomberg. MEG, Cenovus et les groupes des Premières nations n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le nom de Cenovus a été évoqué par les analystes et dans les médias comme un possible acheteur de pacotille pour le producteur rival de sables bitumineux MEG, qui est la cible d'une tentative de rachat hostile par Strathcona Resources SCR.TO .

En juin, MEG Energy a conseillé à ses actionnaires de rejeter l'offre de 6 milliards de dollars canadiens de Strathcona et a déclaré qu'elle lancerait un processus d'alternatives stratégiques et explorerait des transactions potentielles.

Le président exécutif de Strathcona a déclaré mardi à Reuters qu'il serait injuste que le gouvernement fédéral ou le gouvernement de l'Alberta finance une transaction qui soutiendrait une offre potentielle de Cenovus durant ce qui devrait être un processus d'appel d'offres concurrentiel pour MEG.

"Tout achat autochtone financé par un soutien gouvernemental constituerait une subvention directe au partenaire du secteur privé", a déclaré le président exécutif Adam Waterous dans un courriel.

(1 dollar = 1,3762 dollar canadien)