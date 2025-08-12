Cenovus Energy en pourparlers pour acquérir une participation dans MEG Energy, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cenovus Energy CVE.TO est en pourparlers avec des groupes autochtones au Canada pour acheter conjointement une participation dans MEG Energy MEG.TO d'une valeur de 2 milliards de dollars canadiens (1,45 milliard de dollars), a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec les discussions. Cenovus Energy n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

(1 $ = 1,3760 dollar canadien)