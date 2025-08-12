 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cenovus Energy en pourparlers pour acquérir une participation dans MEG Energy, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cenovus Energy CVE.TO est en pourparlers avec des groupes autochtones au Canada pour acheter conjointement une participation dans MEG Energy MEG.TO d'une valeur de 2 milliards de dollars canadiens (1,45 milliard de dollars), a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec les discussions. Cenovus Energy n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

(1 $ = 1,3760 dollar canadien)

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
20,340 CAD TSX +1,70%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
MEG ENERGY
26,275 CAD TSX +2,36%
Pétrole Brent
66,18 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
63,26 USD Ice Europ -1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

