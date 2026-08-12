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Cencora recule après avoir confirmé la perte d'une partie de son activité avec Walgreens
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 19:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** L'action du distributeur pharmaceutique Cencora

COR.N recule de 5,3% à 316,19 dollars

** Cencora indique que certains volumes de médicaments sur ordonnance de Walgreens, qu’elle traitait auparavant, ne sont plus pris en charge par la société depuis le 1er juillet

** Walgreens représente une part importante du chiffre d’affaires de COR, mais avec des marges très faibles, selon la société de courtage Leerink Partners

** “Nous estimons que l'ensemble de cette activité pourrait représenter environ 3,0% à 3,5% du bénéfice par action de COR”, ajoute Leerink

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 5,5% depuis le début de l'année

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