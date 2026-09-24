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Celyad Oncology dévoile une nette réduction des pertes semestrielles
information fournie par Zonebourse 24/09/2026 à 08:46
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La société de biotechnologie a publié ses comptes des six premiers mois de l'année, marqués par un net redressement de sa rentabilité et de sa consommation de cash, à défaut de revenus d'exploitation.

A l'instar du premier semestre 2025, les accords de licence et de collaboration de l'entreprise n'ont généré aucun revenu sur les six premiers mois de l'exercice 2026.

En l'absence de chiffre d'affaires, la maîtrise des charges a permis d'assainir la structure financière. La baisse des coûts opérationnels s'explique principalement par : une baisse des frais de personnel de 1,4 à 0,4 million d'euros et une baisse des autres charges d'exploitation de 1,6 à 0,9 million d'euros.

Grâce à cette discipline budgétaire, la perte nette a été divisée par près de trois à 1,2 million d'euros, contre 3,3 millions d'euros un an plus tôt.

La trésorerie nette consommée par les opérations a suivi la même tendance favorable, ressortant à 1,5 million d'euros sur la période, contre 3,3 millions d'euros un an plus tôt.

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