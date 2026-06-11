Cellectis dévoile des résultats de phase 1

La société de biotechnologie de stade clinique a présenté les données finales d'un essai clinique de phase 1 évaluant lasmé-cel chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aigüe à cellules B (LLA-B) en rechute ou réfractaire. Elle a également publié des données préliminaires évaluant éti-cel chez des personnes atteintes de lymphome non Hodgkinien en rechute ou réfractaire.

En ce qui concerne le lasmé-cel, un taux de réponse de 100% a été obtenu, avec un taux de rémission complète/rémission complète avec récupération hématologique incomplète de 57%. Parmi ceux-ci, 75% ont atteint un statut de maladie résiduelle minimale négative. L'ensemble des patients a par la suite pu bénéficier d'une greffe.

Pour éti-cel, 14 patients ont été traités à trois niveaux de dose différents et dans la cohorte à dose optimale, le taux de réponse globale et le taux de réponse complète a été respectivement de 88 et 63%.

" Ces données encourageantes démontrent non seulement qu'éti-cel peut induire des réponses dans une population très difficile à traiter, mais aussi qu'en optimisant l'exposition à l'alemtuzumab, il pourrait être possible de créer un environnement favorable à l'expansion et à la persistance des CAR-T ", a déclaré le Professeur Emmanuel Bachy, M.D., Ph.D., Hématologie, centre hospitalier Lyon-Sud".