Cellectis amorce un virage stratégique

La société de biotechnologie a annoncé l'approbation par son conseil d'administration d'un plan de transformation stratégique. L'entreprise pionnière dans l'édition du génome réoriente son modèle vers le développement de traitements in vivo aux effets durables pour les maladies chroniques.

Cette réorientation s'appuie sur des preuves de concept précliniques prometteuses obtenues sur deux candidats médicaments ciblant les dyslipidémies sévères. HEAL-101, un candidat d'édition de bases in vivo ciblant la protéine APOC3 dans l'hypertriglycéridémie sévère (premières données de phase 1 attendues au second semestre 2027). HEAL-201 est un candidat d'édition épigénétique in vivo ciblant la protéine PCSK9 dans l'hypercholestérolémie sévère (premières données de phase 1 prévues au premier semestre 2028).

Pour soutenir cette transition, Cellectis s'appuie sur la poursuite de ses partenariats existants en thérapie cellulaire, tout en actant l'arrêt du développement des programmes lasmé-cel et éti-cel. Ce modèle opérationnel rationalisé doit permettre à la société d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'au second semestre 2028.