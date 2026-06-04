Celcuity en hausse après une offre d'obligations convertibles portée à 500 millions de dollars

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4 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Celcuity CELC.O ont progressé de 1,2 % jeudi, à 90 dollars, après avoir finalisé une levée de fonds ** La société basée à Minneapolis, dans le Minnesota, a annoncé mercredi soir le prix de son émission publique de 500 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,25 % échéant en 2032

** Le montant de l'émission a été porté de 400 millions de dollars; le prix de conversion initial de 124,53 dollars a été fixé à 40 % au-dessus du dernier cours de clôture de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations convertibles pour rembourser intégralement le prêt contracté auprès d'Oxford Finance, LLC, et d'affecter le solde au fonds de roulement et à des fins générales

** Jefferies, JP Morgan, TD Cowen et Guggenheim sont les chefs de file conjoints ** Cette levée de fonds intervient après que l'action CELC a chuté d'environ 26 % pour clôturer à 91,42 $ mardi, suite aux résultats décevants de son traitement expérimental contre le cancer du sein lors d'un essai clinique antérieur

** Le gedatolisib, en association avec l'Ibrance de Pfizer

PFE.N et le Faslodex d'AstraZeneca AZN.L , un traitement endocrinien, a été testé chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé; cette trithérapie a prolongé la survie sans progression (PFS) de 11,1 mois, contre 5,6 mois chez les patientes ayant reçu le Faslodex et le Piqray de Novartis

NOVN.S

** L'action CELC a désormais perdu environ 10 % depuis le début de l'année. Il y a un an, elle se négociait autour de 12 dollars

** Sur 12 analystes, 5 attribuent à l'action la note “achat fort”, 7 la note “achat”; objectif de cours médian de 160 dollars, selon les données de LSEG