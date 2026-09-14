Ce qu'il faut savoir sur airBaltic alors que la compagnie nationale lettone se place sous la protection du chapitre 11

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La compagnie aérienne lettone airBaltic a annoncé lundi avoir volontairement déposé une demande de mise en redressement judiciaire au titre du chapitre 11 aux États-Unis, afin de réduire sa dette croissante et de survivre à la crise qui touche l’ensemble du secteur, provoquée par la guerre en Iran.

AirBaltic est la deuxième compagnie aérienne victime de cette guerre, après la faillite de Spirit Airlines en mai.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur la compagnie aérienne nationale lettone et ses difficultés financières.

À QUI APPARTIENT AIRBALTIC?

Le gouvernement letton détient une participation majoritaire de 88,37 % dans airBaltic, tandis que la compagnie allemande Lufthansa LHAG.DE en détient 10 %.

AirBaltic a été créée à Riga en août 1995 sous la forme d’une coentreprise entre le gouvernement et la compagnie aérienne scandinave SAS, avec des participations respectives de 51 % et 28,5 %, après la faillite de l’ancienne compagnie nationale lettone, Latavio.

SAS a cédé sa participation en 2009.

QUELLE EST LA TAILLE D'AIRBALTIC?

AirBaltic est la plus grande compagnie aérienne des pays baltes et exploite des vols réguliers de transport de passagers à travers l’Europe et au-delà.

Elle a transporté 5,2 millions de passagers en 2025 et emploie plus de 3 000 personnes. Elle a généré un chiffre d'affaires de 779,3 millions d'euros (soit 899 millions de dollars), et a enregistré une perte nette de 44,3 millions d'euros l'année dernière.

OÙ AIRBALTIC EST-ELLE PRÉSENTE?

La compagnie aérienne a cherché à s’imposer comme le transporteur dominant dans les pays baltes, en ouvrant une plaque tournante à Vilnius, en Lituanie, en 2004, puis en développant des bases à Tallinn, en Estonie, et dans d’autres villes européennes.

AirBaltic dessert plus de 70 destinations, en utilisant Riga comme plaque tournante reliant l’Europe du Nord et de l’Est au reste du continent, ainsi que des destinations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

En mars, elle a suspendu ses vols directs vers Dubaï jusqu’en octobre en raison de la guerre.

QUELS AVIONS AIRBALTIC UTILISE-T-ELLE?

La compagnie aérienne, qui a débuté ses activités avec un avion à turbopropulseur Saab, exploite aujourd’hui une flotte composée exclusivement de 54 Airbus A220-300. Elle loue également des avions et des équipages à d’autres compagnies aériennes pendant certaines périodes de l’année.

La compagnie a annoncé en août son intention de réduire sa flotte à 36 appareils d’ici fin 2026, avec un objectif d’environ 40 appareils d’ici 2031, contre un objectif initial de 100 appareils.

POURQUOI AIRBALTIC A-T-ELLE CONNU DES DIFFICULTÉS?

En mars, airBaltic a mis en garde contre des tensions de trésorerie après avoir été exposée à une forte hausse des prix du pétrole, car elle n’avait pas couvert ses besoins en kérosène.

La compagnie aérienne a proposé de lever jusqu’à 257 millions d’euros par le biais d’une nouvelle dette «super-senior». Cette proposition, qui aurait subordonné les créances des détenteurs d’obligations existants, a renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant le risque de crédit et a provoqué une flambée du rendement de ses obligations de 380 millions d’euros arrivant à échéance en 2029.

Le gouvernement letton a soutenu la compagnie aérienne en lui accordant un prêt d’État de 30 millions d’euros en avril, mais s’est abstenu de s’engager à lui apporter un soutien supplémentaire. Selon les analystes, les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État et des considérations politiques ont rendu toute aide gouvernementale supplémentaire plus difficile .

QUE SIGNIFIE LE CHAPITRE 11 POUR AIRBALTIC?

Le chapitre 11 permet aux entreprises de poursuivre leurs activités tout en restructurant leur dette sous le contrôle d’un tribunal.

AirBaltic a déclaré que les vols, la vente de billets et le service client se poursuivraient normalement pendant cette procédure. La compagnie a obtenu l’engagement d’un financement de 350 millions d’euros accordé au débiteur en possession de ses biens par un groupe de prêteurs, sous réserve de l’approbation du tribunal.

La compagnie aérienne prévoit d’achever sa restructuration vers juin 2027.

(1 dollar = 0,8669 euro)