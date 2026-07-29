CBRE revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices, l'expansion des centres de données stimulant la demande en services immobiliers

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CBRE CBRE.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, la société s'attendant à tirer parti de la forte demande pour ses services de location et de gestion des installations, dans un contexte d'expansion rapide des centres de données.

La forte hausse des dépenses consacrées aux infrastructures d’intelligence artificielle contribue à redynamiser certains segments du marché immobilier d’entreprise, favorisant les acquisitions immobilières, les projets de développement et la demande de location, ce qui profite à des entreprises telles que CBRE.

* La société basée à Dallas, au Texas, qui propose des services de location, de crédit immobilier et de promotion immobilière, table désormais sur un bénéfice par action « core » compris entre 7,80 et 7,90 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 7,60 à 7,80 dollars.

* La société a indiqué que son chiffre d’affaires issu du segment « Exploitation immobilière et expérience » avait progressé de 14,6% pour atteindre 6,69 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre clos le 30 juin.

* CBRE a enregistré un bénéfice par action « core » trimestriel de 1,56 dollar, contre 1,20 dollar un an plus tôt.

* Le chiffre d'affaires total du trimestre a progressé de 15,5% par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 11,23 milliards de dollars. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 11,18 milliards de dollars pour le deuxième trimestre.