CBO TERRITORIA : CBo Territoria poursuit le développement du pôle d'activités économiques de Combani à Mayotte - Premières pierres du pôle de services MARASHI et du retail park MULIMA

Communiqué de presse – Première pierre de MARASHI et MULIMA

À Sainte-Marie, le 24 septembre 2026, 10h45

CBo Territoria poursuit le développement

du pôle d'activités économiques de Combani à Mayotte

Premières pierres du pôle de services MARASHI

et du retail park MULIMA

La première pierre de ces nouveaux programmes a été posée ce matin en présence du Maire de Tsingoni M. Issilamou HAMADA, la Conseillère départementale Mme Zaounaki SAINDOU, la première Vice–Présidente de la Communauté de Communes du Centre-Ouest Mme Rahadati ABDALLAH, le directeur de la DEALM M. Olivier KREMER, la Présidente Directrice Générale de CBo Territoria, Mme Géraldine NEYRET GLEIZES, de l'architecte M. Vincent DEMENTHIERE de l'agence NEO ARCHITECTE.

CBo Territoria poursuit le déploiement du pôle d'activités économiques de Combani avec le lancement de deux nouveaux programmes : MARASHI, un pôle de services, et MULIMA, un retail park. Complémentaires du Centre Commercial Ylang Ylang, ces opérations ont vocation à renforcer l'offre de services et de commerces du secteur, tout en contribuant à l'attractivité économique de Combani et à l'équilibrage du territoire mahorais.

MARASHI : un pôle de services et de bureaux

MARASHI accueillera des activités complémentaires au centre commercial, notamment dans les secteurs de la banque, de l'assurance et des services, ainsi que des espaces de bureaux destinés aux entreprises et aux professions libérales. Le programme se distingue par une architecture compacte et élégante, structurée autour d'un mail piéton central favorisant les circulations et les échanges. Les claustras en façade participent à son identité architecturale tout en assurant une intégration harmonieuse à l'environnement du pôle d'activités économiques de Combani. L'attractivité du projet se confirme d'ores et déjà à travers l'engagement de plusieurs acteurs de premier plan, parmi lesquels Groupama, Crédit Agricole, Allianz, BRED, Mayotte TOPO géomètres-experts, AKTO, qui ont choisi de s'y implanter pour accompagner leur développement et contribuer à la dynamique économique du Centre Ouest de Mayotte.

MULIMA : un retail park dédié au développement de nouvelles enseignes

MULIMA viendra enrichir l'offre de commerces existante et répondre aux besoins d'enseignes en recherche de formats plus spacieux.

Le projet développera une surface commerciale totale d'environ 1 500 m², divisibles à partir de 314 m², offrant ainsi des solutions adaptées à une diversité d'activités et de concepts commerciaux.

Son architecture s'appuie sur un jeu de pignons et de bardages asymétriques qui lui confère une identité forte et contemporaine, participant à la qualité paysagère et urbaine du pôle d'activités économiques de Combani.

La conception de MARASHI et de MULIMA respecte les mêmes critères de construction parasismique et paracyclonique que ceux du centre commercial YLANG YLANG et du siège régional de France Travail qui ont parfaitement résisté au cyclone CHIDO.

Ces deux nouveaux développements participent à la structuration d'un pôle économique intégré à Combani, associant commerces, services et bureaux au sein d'un même ensemble cohérent. Cette complémentarité contribuera à renforcer l'attractivité du site et à accompagner durablement le développement économique du territoire. Les livraisons des programmes MARASHI et MULIMA sont prévues respectivement au deuxième et troisième trimestre 2027.

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis plus de 20 ans , CBo Territoria est devenue une Foncière de développement multirégionale (393 M€ de patrimoine économique en valeur à fin juin 2026). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est par nature dans l'ADN de l'entreprise et s'incarne aujourd'hui par son programme Impact Pei 2030.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

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