CATL et BYD en baisse alors que l'administration Trump fustige les accords conclus par Ford avec des entreprises chinoises

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9 septembre - ** L'action de Contemporary Amperex Technology (CATL) 3750.HK , cotée à Hong Kong, recule de 1,8 % à 552 HK$

** Le titre a baissé après que les États-Unis ont vivement critiqué les partenariats commerciaux de Ford Motor F.N avec des entreprises chinoises, invoquant des préoccupations en matière de sécurité nationale

** L'action CATL, cotée à Shenzhen 300750.SZ , recule de 2,5 % à 327,1 yuans, enregistrant ainsi une troisième séance consécutive de baisse

** Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré dans une lettre adressée au directeur général de Ford, Jim Farley, que les relations du constructeur automobile avec le fabricant chinois de batteries CATL et les constructeurs automobiles chinois Geely 0175.HK et BYD 002594.SZ suscitaient de “profondes inquiétudes”, exhortant Ford à rompre ses liens avec les grandes entreprises chinoises

** L'action Geely recule de 1,4 % à 16,68 HK$

** Le titre BYD coté à Hong Kong 1211.HK recule de 2,6 % à 81,7 HK$, son plus bas niveau depuis le 10 juillet, tandis que l'action cotée à Shenzhen perd 1,2 % à 85,5 yuans