Cathay Pacific prévoit de passer de nouvelles commandes d'avions pour l'ensemble de sa flotte, a déclaré son directeur général

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Cathay Pacific 0293.HK envisage de passer de nouvelles commandes d’avions gros-porteurs, d’avions à fuselage étroit et d’avions-cargos afin de se développer rapidement au cours de la prochaine décennie, en tirant parti d’une troisième piste sur son hub de Hong Kong, a déclaré dimanche le directeur général Ronald Lam.

M. Lam a précisé que cela pourrait inclure de nouvelles commandes et l'exercice d'options visant à augmenter les commandes existantes. Cathay a déjà commandé plus de 100 nouveaux appareils, dont des Boeing BA.N 777X long-courriers (dont la livraison a été longtemps retardée), des Airbus

AIR.PA A350 cargo et des Airbus A320neo, des avions de ligne plus petits destinés à sa filiale low-cost HK Express. « Il y aura certainement d’autres commandes », a déclaré M. Lam aux journalistes en marge d’un sommet sur l’aviation à Rio de Janeiro.

« Les dix prochaines années constituent une opportunité en or pour l’expansion du groupe Cathay », a ajouté M. Lam, évoquant l’augmentation du nombre de vols sur la troisième piste de l’aéroport de Hong Kong.

M. Lam a précisé que HK Express conserverait une flotte exclusivement composée d’Airbus, excluant ainsi l’achat d’avions court-courriers auprès de son concurrent Boeing.

Il a ajouté qu’il ne s’attendait pas à ce que Cathay Pacific réduise davantage sa capacité de vol malgré la flambée des coûts du carburant due à la guerre en Iran, et que la compagnie aérienne restait en bonne voie pour atteindre une croissance de 10 % de sa capacité cette année.