Catana: recul de plus de 23% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 08:10









(Zonebourse.com) - Catana Group affiche un chiffre d'affaires de 128,4 millions d'euros au terme des neuf premiers mois d'activité de son exercice 2024-25, en baisse de plus de 23% par rapport aux 167,5 millions sur la même période de l'exercice précédent.



Selon le fabricant de navires de plaisance, ce niveau d'activité 'logiquement en retrait' s'inscrit 'dans un contexte de marché réajusté, puis perturbé par les conséquences de la politique de la nouvelle administration américaine'.



'La confiance sur le long terme reste cependant de mise', affirme néanmoins Catana, qui ajoute 'avancer vite sur le déploiement de son offre dans les zones de marché des catamarans encore inexploitées par le groupe'.





