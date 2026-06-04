Castlelake pourrait s'allier à MSC pour lancer une offre sur easyJet

Selon le quotidien italien Corriere della Sera, le fonds américain Castlelake envisagerait de s'associer au groupe MSC de la famille Aponte pour une éventuelle offre sur la compagnie aérienne britannique.

easyJet pourrait faire l'objet d'une offre de rachat menée par Castlelake, qui étudierait la possibilité de s'associer à Mediterranean Shipping Company (MSC), selon des informations du Corriere della Sera citant plusieurs sources proches du dossier.

Le fonds d'investissement américain disposerait jusqu'au 26 juin pour décider de présenter ou non une offre formelle sur la compagnie britannique à bas coûts. D'après le quotidien italien, MSC aurait déjà été approché dans la perspective d'une participation au consortium.

Selon les sources citées dans l'article, la présence d'un partenaire basé dans l'Union européenne permettrait à Castlelake de répondre aux exigences réglementaires en matière d'actionnariat des compagnies aériennes, qui imposent un contrôle majoritaire par des entités européennes, y compris pour les transporteurs britanniques depuis le Brexit.

Conformément au Code britannique des acquisitions, toute offre éventuelle sur easyJet devrait être formulée à un prix minimum de 403,23 pence par action.

Fin 2025, le nom de MSC avait déjà circulé comme celui d'un potentiel repreneur de la compagnie aérienne, déjà en association avec un fond d'investissement. La presse évoquait alors une prise de contrôle majoritaire ou un contrôle total.

Pour rappel, Castlelake détient actuellement 2,14% du capital d'EasyJet. Selon le Corriere della Sera, la famille Haji-Ioannou, qui possède environ 15% d'EasyJet, pourrait jouer un rôle déterminant dans l'issue d'une éventuelle opération.

Enfin, le quotidien italien a aussi évoqué le nom d'Air France-KLM, indiquant que le groupe pourrait être associé à l'opération comme partenaire opérationnel minoritaire, sans prise de contrôle. Contacté par Zonebourse, Air France-KLM assure ne pas avoir été en contact avec Castlelake sur ce dossier.

Il faut dire que le groupe est déjà engagé dans d'autres process de consolidation. Selon une source proche du dossier, le transporteur tricolore attend la validation de sa prise de position majoritaire dans le capital de SAS par les autorités de la concurrence et participe également au process de privatisation de TAP Air Portugal.

"Notre logique stratégique est claire : la position de Lisbonne comme principale porte d'entrée vers l'Amérique latine, une région au fort potentiel de croissance, en ferait un atout très précieux pour le groupe", indiquait hier Benjamin Smith, le CEO du groupe, à l'occasion d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. "Ce processus de privatisation devrait s'achever cet été, ce qui signifie que nous saurons très bientôt si cette vision peut se concrétiser."

En début d'après-midi, le titre easyJet progresse de 1,9%, à 467 pence tandis que le titre Air France-KLM progressait de 2%.