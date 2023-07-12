Casino-Les offres révisées de restructuration attendues d'ici vendredi 21h00
information fournie par Reuters12/07/2023 à 21:12
12 juillet (Reuters) - Casino Sa CASP.PA :
* DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION, CASINO ANNONCE UNE ESTIMATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE RÉALISÉ AU DEUXIÈME TRIMESTRE ET DE SON EBITDA FRANCE APRÈS LOYERS RÉALISÉ AU PREMIER SEMESTRE
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES ESTIMÉ DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023 DES ENSEIGNES PARISIENNES ET DE PROXIMITÉ AUGMENTE DE +2,6% À PÉRIMÈTRE COMPARABLE
* L'ACTIVITÉ ESTIMÉE DES HYPER- ET DES SUPERMARCHÉS EST EN BAISSE DE RESPECTIVEMENT -17% ET -14% À PÉRIMÈTRE COMPARABLE, SOUS L'EFFET NOTAMMENT DES BAISSES DE PRIX
* L'EBITDA FRANCE APRÈS LOYERS DU PREMIER SEMESTRE 2023 (HORS PROMOTION IMMOBILIÈRE) EST ACTUELLEMENT ESTIMÉ ENTRE -165 MILLIONS D'EUROS ET -175 MILLIONS D'EUROS CONTRE +191 MILLIONS D'EUROS POUR LA MÊME PÉRIODE EN 2022
* LE GROUPE ANTICIPE DÉSORMAIS UN EBITDA FRANCE APRÈS LOYER PAYÉS INFÉRIEUR À 300 MILLIONS D'EUROS SUR L'ANNÉE 2023 (CONTRE 440 MILLIONS D'EUROS DANS LE PLAN D'AFFAIRES PRÉSENTÉ LE 26 JUIN)
* AFIN DE PARVENIR À UN ACCORD DE PRINCIPE AVEC LES PRINCIPAUX CRÉANCIERS SUR LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE FINANCIÈRE DU GROUPE, LES CONCILIATEURS ONT SOLLICITÉ DES PARTIES PRENANTES LA REMISE D'OFFRES RÉVISÉES AU PLUS TARD LE 14 JUILLET 2023 À 21H
* LES OFFRES RÉVISÉES SERONT ÉGALEMENT APPRÉCIÉES AU REGARD DE L'INCONDITIONNALITÉ DES ENGAGEMENTS D'APPORT DE FONDS PROPRES ET DU NIVEAU DE LIQUIDITÉS DISPONIBLES POUR LE GROUPE POST-RÉALISATION DE LA RESTRUCTURATION
Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Paris)
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