Le Priol condamné à 26 ans de prison pour le meurtre de l'ex-rugbyman Aramburu

Ouverture à Paris du procès pour le meurtre d'une star argentine du rugby

par Vincent Daheron et Juliette Jabkhiro

Loïk Le Priol ‌et Romain Bouvier ont été condamnés vendredi à 26 et 19 années de prison, respectivement pour meurtre et tentative de ​meurtre sur l'ancien international argentin de rugby Federico Martin Aramburu, abattu à Paris quatre ans plus tôt.

La cour n'a pas retenu la préméditation pour les deux principaux accusés.

Les deux hommes, d'anciens membres du GUD (Groupe Union Défense), un mouvement d'extrême droite désormais ​dissous, étaient jugés depuis le 7 septembre devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre de Federico Martin Aramburu, au petit matin du 19 mars 2022 ​dans le VIe arrondissement de la capitale, après une soirée ⁠alcoolisée.

L'avocat général avait requis 27 ans de prison à l'encontre de Loïk Le Priol, qui avait reconnu ‌avoir tué l'ex-rugbyman à l'ouverture du procès tout en plaidant avoir "tiré pour se défendre", et 20 ans pour Romain Bouvier, dont deux des quatre coups de feux avaient touché la victime, sans ​lui causer la mort.

"Je porterai le poids ‌de cette culpabilité à vie", a déclaré Loïk Le Priol lors de ses ⁠derniers mots à la barre, vendredi matin, avant que les jurés ne se retirent pour délibérer jusqu'au verdict rendu peu avant 22h. "Dès les premiers mots de cette procédure, j'ai demandé pardon. Je terminerai par cette demande de pardon."

"Je suis chrétien, ⁠comme vous. Le pape ‌est là aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un signe. J'espère qu'un jour vous trouverez ⁠la force de me pardonner."

Ce 19 mars 2022, Federico Martin Aramburu prenait un verre, tard dans la soirée, avec ‌son ami Shaun Hegarty, à la terrasse d'un café de Saint-Germain-des-Prés, dans le VIe arrondissement de Paris.

Romain ⁠Bouvier, Loïk Le Priol et sa compagne de l'époque, Lyson Rochemir, qui a été ⁠condamnée à trois ans d'emprisonnement ‌dont 30 mois avec sursis pour obstruction à la manifestation de la vérité, se trouvaient à une table voisine.

Les ​images de vidéosurveillance examinées au cours de l'enquête ont montré ‌une première confrontation entre Shaun Hegarty et Loïk Le Priol, puis, en quittant les lieux, Federico Martin Aramburu a saisi la capuche du sympathisant d'extrême ​droite pour le faire chuter violemment.

De nombreux coups sont alors échangés entre les différentes parties.

L'altercation s'est ensuite poursuivie sur le boulevard Saint-Germain. Selon les enquêteurs, Romain Bouvier est descendu du véhicule conduit par Lyson Rochemir pour tirer ⁠sur Federico Martin Aramburu avant que Loïk Le Priol, arrivé à pied, n'ouvre le feu quelques instants plus tard.

L'ancien rugbyman argentin est décédé sur place.

Selon l'accusation, les trois accusés avaient pris la fuite avant d'être interpellés, Loïk Le Priol étant arrêté en Hongrie alors qu'il tentait de franchir la frontière ukrainienne.

Au cours de sa carrière, Federico Martin Aramburu a notamment joué pour les clubs français de Biarritz et Perpignan. Il compte 22 sélections avec l'équipe d'Argentine.

(Reportage de Vincent Daheron et ​Juliette Jabkhiro, édité par Jean-Stéphane Brosse)