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Wall Street termine en hausse avec Microsoft et l'IA
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 00:10
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Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE)

Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York ‌a fini en hausse vendredi grâce à Microsoft et d'autres valeurs ​technologiques liées à l'IA.

Le niveau élevé des cours du brut et des rendements du Trésor américain continue cependant d'inciter les investisseurs à la vigilance ​au terme d'une semaine en dents de scie.

L'indice Dow Jones a gagné 0,93%, ou 478,64 points, ​à 51.828,62 points. Le Standard & Poor's 500, ⁠plus large, a pris 39,28 points, soit 0,51% à 7.743,41 points. Le ‌Nasdaq Composite a avancé de son côté de 129,34 points, soit 0,48% à 27.068,716 points.

Sur la semaine, le S&P ​500 a progressé de ‌1,22%, le Nasdaq de 2,06% et le Dow Jones ⁠de 0,28%, selon les données provisoires de fin de séance.

L'un des titres phares de la séance, Microsoft a dévoilé de nouvelles fonctionnalités de ⁠son application Copilot, ‌notamment un outil de programmation et un agent IA disponible ⁠en permanence. Le groupe a gagné 3,7%.

L'action Akamai Technologies a gagné ‌plus de 3% après la conclusion d'un accord de 11,6 ⁠milliards de dollars (10,17 milliards d'euros) dans le domaine du ⁠cloud avec Anthropic, ‌acteur majeur de l'IA. L'accord prévoit l'émission d'un bon de souscription qui ​pourrait permettre à Anthropic de détenir ‌jusqu'à 5% du capital d'Akamai.

"C'est un signe positif dans la mesure où les investissements se ​poursuivent et où des accords continuent d'être conclus", a commenté Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille chez Globalt Investments à Atlanta.

Le fabricant de ⁠puces Qualcomm a gagné 4 % et Dell a progressé de 5%.

Meta Platforms a en revanche reculé de 3,3%, sans doute sur des prises de bénéfice. Le géant des réseaux sociaux avait bondi d'environ 13% cette semaine, porté par l'accueil favorable réservé à son agent d'IA Muse.

(Jean-Stéphane Brosse ​pour la version française)

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