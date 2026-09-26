Wall Street termine en hausse avec Microsoft et l'IA

Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York ‌a fini en hausse vendredi grâce à Microsoft et d'autres valeurs ​technologiques liées à l'IA.

Le niveau élevé des cours du brut et des rendements du Trésor américain continue cependant d'inciter les investisseurs à la vigilance ​au terme d'une semaine en dents de scie.

L'indice Dow Jones a gagné 0,93%, ou 478,64 points, ​à 51.828,62 points. Le Standard & Poor's 500, ⁠plus large, a pris 39,28 points, soit 0,51% à 7.743,41 points. Le ‌Nasdaq Composite a avancé de son côté de 129,34 points, soit 0,48% à 27.068,716 points.

Sur la semaine, le S&P ​500 a progressé de ‌1,22%, le Nasdaq de 2,06% et le Dow Jones ⁠de 0,28%, selon les données provisoires de fin de séance.

L'un des titres phares de la séance, Microsoft a dévoilé de nouvelles fonctionnalités de ⁠son application Copilot, ‌notamment un outil de programmation et un agent IA disponible ⁠en permanence. Le groupe a gagné 3,7%.

L'action Akamai Technologies a gagné ‌plus de 3% après la conclusion d'un accord de 11,6 ⁠milliards de dollars (10,17 milliards d'euros) dans le domaine du ⁠cloud avec Anthropic, ‌acteur majeur de l'IA. L'accord prévoit l'émission d'un bon de souscription qui ​pourrait permettre à Anthropic de détenir ‌jusqu'à 5% du capital d'Akamai.

"C'est un signe positif dans la mesure où les investissements se ​poursuivent et où des accords continuent d'être conclus", a commenté Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille chez Globalt Investments à Atlanta.

Le fabricant de ⁠puces Qualcomm a gagné 4 % et Dell a progressé de 5%.

Meta Platforms a en revanche reculé de 3,3%, sans doute sur des prises de bénéfice. Le géant des réseaux sociaux avait bondi d'environ 13% cette semaine, porté par l'accueil favorable réservé à son agent d'IA Muse.

(Jean-Stéphane Brosse ​pour la version française)