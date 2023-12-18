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Casino en négociation exclusive avec Auchan et Les Mousquetaires pour la vente de ses super et hypermarchés
information fournie par Reuters18/12/2023 à 16:51

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* AUCHAN RETAIL ET LES MOUSQUETAIRES ENTRENT EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE LA CESSION DES SUPERMARCHÉS ET HYPERMARCHÉS CASINO

* NÉGOCIATIONS SUR LA BASE D’UNE VALEUR D’ENTREPRISE FIXE DE 1,35 MILLIARDS D’EUROS (HORS IMMOBILIER)

* LE PÉRIMÈTRE DE MAGASINS INTÉGRÉS REPRÉSENTE UN CA TOTAL POUR L’ANNÉE 2022 D’ENVIRON 3,6 MILLIARDS D’EUROS HT POUR 313 MAGASINS

* L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DES MAGASINS TRANSFÉRÉS SERAIENT REPRIS PAR LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL

* CETTE ENTRÉE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES A ÉTÉ APPROUVÉE PRÉALABLEMENT PAR LE CONSORTIUM CONFORMÉMENT À L’ACCORD DE LOCK-UP EN DATE DU 5 OCTOBRE

* CE PROJET RESTE CONDITIONNÉ À LA CONCLUSION D’UN ACCORD ENGAGEANT ENTRE LES PARTIES QUI POURRAIT INTERVENIR AVANT LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2024

* LA COTATION DES ACTIONS CASINO, SUSPENDUE CE JOUR, REPRENDRA DEMAIN MATIN À L’OUVERTURE DU MARCHÉ

Texte original sur Eikon ID:nGNERl6bY Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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