Casino en négociation exclusive avec Auchan et Les Mousquetaires pour la vente de ses super et hypermarchés

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* AUCHAN RETAIL ET LES MOUSQUETAIRES ENTRENT EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE LA CESSION DES SUPERMARCHÉS ET HYPERMARCHÉS CASINO
* NÉGOCIATIONS SUR LA BASE D’UNE VALEUR D’ENTREPRISE FIXE DE 1,35 MILLIARDS D’EUROS (HORS IMMOBILIER)
* LE PÉRIMÈTRE DE MAGASINS INTÉGRÉS REPRÉSENTE UN CA TOTAL POUR L’ANNÉE 2022 D’ENVIRON 3,6 MILLIARDS D’EUROS HT POUR 313 MAGASINS
* L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DES MAGASINS TRANSFÉRÉS SERAIENT REPRIS PAR LE GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES ET AUCHAN RETAIL
* CETTE ENTRÉE EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES A ÉTÉ APPROUVÉE PRÉALABLEMENT PAR LE CONSORTIUM CONFORMÉMENT À L’ACCORD DE LOCK-UP EN DATE DU 5 OCTOBRE
* CE PROJET RESTE CONDITIONNÉ À LA CONCLUSION D’UN ACCORD ENGAGEANT ENTRE LES PARTIES QUI POURRAIT INTERVENIR AVANT LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 2024
* LA COTATION DES ACTIONS CASINO, SUSPENDUE CE JOUR, REPRENDRA DEMAIN MATIN À L’OUVERTURE DU MARCHÉ
Texte original sur Eikon ID:nGNERl6bY Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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