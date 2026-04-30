Casino : chiffre d'affaires en baisse mais Ebitda en progression au premier trimestre

(Zonebourse.com) - Le distributeur flambe de 22% et s'impose en tête du palmarès du marché SRD au lendemain de son point d'activité trimestriel.

Après deux précédentes séances dans le rouge, Casino retrouve de belles couleurs pour cette dernière séance du mois d'avril avec un Ebitda ajusté en progression de 10,4% à 110 MEUR, signalant une amélioration de la rentabilité malgré un environnement commercial difficile.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 1,95 milliard d'euros, en recul de 2,7% en données publiées, pénalisé par un effet périmètre d'environ 300 points de base lié aux évolutions du réseau de proximité. À données comparables, les ventes progressent modestement de 0,3% sur un an.

Dans le détail, la dynamique reste contrastée entre les enseignes. Monoprix demeure en territoire négatif (-0,4%), tandis que Franprix renoue avec la croissance ( 0,8%). Les performances sont plus solides chez Naturalia ( 5,3%) et Casino ( 2,3%), traduisant une amélioration globale de la proximité ( 0,6%), en séquentiel par rapport au quatrième trimestre, mais toujours inférieure à certains concurrents.

L'activité de Cdiscount se dégrade de nouveau, avec un recul de 1,3% après un quatrième trimestre 2025 bien orienté. La plateforme est pénalisée par une demande moins dynamique dans le petit électroménager, la normalisation des ventes de jeux vidéo et un repli de l'électronique dans un contexte inflationniste.

Sur le plan opérationnel, le groupe souligne une accélération de l'inflation au premier trimestre et anticipe la poursuite de cette tendance. Il précise toutefois que l'impact reste contenu à ce stade, notamment grâce à une bonne maîtrise des coûts de transport et d'énergie, sans effet notable sur la consommation.

Vers un retour à l'équilibre du flux de trésorerie

Casino confirme par ailleurs son objectif d'un retour à l'équilibre de son flux de trésorerie libre avant frais financiers en 2026.

Le groupe a enregistré un flux de trésorerie libre de -45 MEUR au premier trimestre.

Le dossier reste toutefois dominé par les enjeux financiers. Les discussions avec les créanciers et FRH se poursuivent en vue de renforcer la structure de capital, avec un accord de principe attendu d'ici fin juin 2026. Dans l'intervalle, le groupe a obtenu la prolongation de plusieurs financements jusqu'au 28 mai 2026, réduisant le risque de liquidité à court terme sans modifier fondamentalement un bilan toujours sous pression.

Dans ce contexte, les analystes restent prudents. Oddo BHF maintient notamment sa recommandation à sous-performance, estimant que la guidance apparaît ambitieuse au regard des pressions inflationnistes et de l'intensification concurrentielle, en particulier sur la proximité. Le bureau d'études souligne également que la restructuration devrait se traduire par une dilution significative pour les actionnaires minoritaires.

"Nous anticipons une évolution du cours de l'action dans une fourchette étroite, dans l'attente de précisions sur le plan d'injection de capital propos", conclut AlphaValue.

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