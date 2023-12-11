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Casino a pris connaissance des travaux préliminaires de GPA en vue d'une éventuelle offre primaire d'actions
information fournie par Reuters11/12/2023 à 07:51

Casino Guichard Perrachon SA

CASP.PA :

* A PRIS CONNAISSANCE DU FAIT QUE GPA A ENTAMÉ DES TRAVAUX PRÉLIMINAIRES EN VUE D'UNE ÉVENTUELLE OFFRE PRIMAIRE D'ACTIONS DANS LE CADRE DE SON PLAN D'OPTIMISATION DE LA STRUCTURE DE SON CAPITAL

* GPA VA DÉLIBÉRER SUR UNE AUGMENTATION DU CAPITAL AUTORISÉ DE LA SOCIÉTÉ À HAUTEUR DE 800 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES

* GPA VA DÉLIBÉRER SUR LA PROPOSITION DE LA DIRECTION DE GPA, AVEC L'ASSENTIMENT DE CASINO, D'ÉLIRE UNE NOUVELLE LISTE POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

* EN CAS DE RÉALISATION DE CE PROJET ET D'INVESTITURE DE CE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CASINO NE DÉTIENDRAIT PLUS LE CONTRÔLE DE GPA

Texte original sur Eikon ID:nGNE4cY3jy Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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