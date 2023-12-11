Casino a pris connaissance des travaux préliminaires de GPA en vue d'une éventuelle offre primaire d'actions

Casino Guichard Perrachon SA
CASP.PA :
* A PRIS CONNAISSANCE DU FAIT QUE GPA A ENTAMÉ DES TRAVAUX PRÉLIMINAIRES EN VUE D'UNE ÉVENTUELLE OFFRE PRIMAIRE D'ACTIONS DANS LE CADRE DE SON PLAN D'OPTIMISATION DE LA STRUCTURE DE SON CAPITAL
* GPA VA DÉLIBÉRER SUR UNE AUGMENTATION DU CAPITAL AUTORISÉ DE LA SOCIÉTÉ À HAUTEUR DE 800 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES
* GPA VA DÉLIBÉRER SUR LA PROPOSITION DE LA DIRECTION DE GPA, AVEC L'ASSENTIMENT DE CASINO, D'ÉLIRE UNE NOUVELLE LISTE POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
* EN CAS DE RÉALISATION DE CE PROJET ET D'INVESTITURE DE CE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION, CASINO NE DÉTIENDRAIT PLUS LE CONTRÔLE DE GPA
Texte original sur Eikon ID:nGNE4cY3jy Pour plus de détails, cliquez sur CASP.PA
(Rédaction de Gdansk)
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer