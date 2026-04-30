Carvana en hausse après que les analystes ont relevé leur objectif de cours suite à une amélioration des bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Le titre du distributeur en ligne de voitures d'occasion Carvana CVNA.N progresse de 9,3% à 433,99 $ avant l'ouverture du marché

** Le rapport de la société indique un bénéfice de 405 millions de dollars au premier trimestre, contre 373 millions de dollars il y a un an

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 6,43 milliards de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 6,08 milliards de dollars

** Le prix moyen des véhicules neufs avoisine les 50.000 dollars, ce qui stimule la demande de voitures d'occasion

** BITG relève son objectif de cours de 455 $ à 485 $; estime que CVNA est “de retour sur les rails” après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, citant une forte croissance des ventes, une amélioration des marges et un niveau de stocks réduit

** J.P. Morgan relève son objectif de cours de 455 $ à 465 $; estime que CVNA a tenu ses promesses en termes de qualité et de quantité

** 17 analystes sur 26 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, huit la notent “conserver” et un “vendre”; objectif de cours médian à 445 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, CVNA affichait une baisse de 6% depuis le début de l'année