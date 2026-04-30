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Carrier dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande en centres de données
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carrier Global CARR.N , fournisseur de solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation, a annoncé jeudi un bénéfice au premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la forte demande des clients exploitant des centres de données, ce qui a fait grimper son action de près de 10 % en début d'après-midi.

L'utilisation croissante des applications d'intelligence artificielle a incité les entreprises technologiques à développer rapidement leurs centres de données, ce qui profite aux entreprises de CVC comme Carrier, qui fournit des systèmes de refroidissement par liquide pour les équipements informatiques.

* “Les commandes de notre activité mondiale de CVC commercial ont augmenté de 35 %, grâce aux centres de données qui ont enregistré une hausse de plus de 500 % au cours du trimestre”, a déclaré le directeur général David Gitlin.

* Carrier a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 57 cents par action, contre une prévision moyenne des analystes de 51 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est établi à 5,34 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, en hausse de 2 % par rapport à l'année dernière, et supérieur aux estimations de Wall Street qui s'élevaient à 5,01 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

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