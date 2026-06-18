Carrefour sous pression, JP Morgan place le titre sous surveillance négative

Le géant de la distribution accuse le plus fort repli du CAC 40 ce jeudi, avec une baisse de plus de 6%, après que JPMorgan a placé le titre sous surveillance de catalyseur négatif ("Negative Catalyst Watch") à l'approche de la publication des résultats du premier semestre 2026, prévue le 23 juillet.

"Alors que la surperformance récente du titre ( 15% depuis le début de l'année, 30% sur douze mois) et le positionnement des investisseurs laissent entrevoir une amélioration du dossier d'investissement, notre analyse suggère au contraire un risque élevé de déception et un possible abaissement des attentes du marché", estime JPMorgan, qui maintient sa recommandation à sous-pondérer avec un objectif de cours de 9 euros.

La banque souligne que Carrefour a souvent déçu lors de ses précédentes publications semestrielles et que ses prévisions restent nettement inférieures au consensus. Elle anticipe des résultats annuels inférieurs de 5 à 7% aux attentes du marché, ainsi qu'un écart à deux chiffres au premier semestre 2026.

JPMorgan considère que l'Espagne demeure le principal point fort du groupe. En France, l'intégration de Cora soutient les parts de marché et les ventes à périmètre comparable, mais continue de peser sur la rentabilité. Au Brésil, la faiblesse des volumes devrait maintenir la pression sur les marges, tandis que les perspectives restent difficiles dans le reste de l'Europe, notamment en Pologne et en Belgique.

La banque prévoit une hausse limitée de 1,6% du résultat opérationnel courant du groupe au premier semestre 2026, un niveau sensiblement inférieur aux attentes du consensus. Elle s'attend par ailleurs à des marges globalement stables, alors que la direction vise une amélioration d'environ 25 points de base