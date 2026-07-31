Carrefour Services Clients va supprimer une centaine de postes à Saint-Etienne

( AFP / DAMIEN MEYER )

La fermeture du centre d'appel téléphonique Carrefour Services Clients va entraîner la disparition d'une centaine d'emplois à Saint-Étienne, a appris vendredi l'AFP de sources syndicales et auprès de la direction.

La fermeture de ce centre d'appel ouvert en 1999, dans des locaux réhabilités de l'ex-usine à étages de Manufrance, "est programmée pour le 22 décembre prochain", a indiqué une représentante du personnel.

"Cette nouvelle suppression d'emplois dans notre secteur de la grande distribution intervient après les 2.200 licenciements engagés par Casino", dont le siège social est à Saint-Etienne, a-t-elle souligné.

Un porte-parole du syndicat Force Ouvrière de Carrefour dénonce quant à lui "la poursuite pour des raisons purement économiques de l'externalisation à l'étranger de l'activité relation clients, alors qu'elle l'est déjà à plus de 90% dans des pays tels que Madagascar, le Sénégal ou le Bénin".

Interrogé, le distributeur justifie sa décision par "une baisse structurelle et durable du nombre de réclamations, dans un contexte où les clients font preuve de plus d'autonomie et recherchent des réponses toujours plus immédiates".

La direction ajoute qu'outre "des offres de reclassement au sein du groupe, en siège ou en magasin", Carrefour envisage la création à destination des salariés concernés "de 11 postes à Evry (Evry-Courcouronnes, dans l'Essonne, NDLR) et 2 postes à Lyon".