Carrefour-ROC en hausse au S1 mais en-deçà des attentes, objectifs confirmés

Carrefour CARR.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel courant en hausse au premier semestre bien qu'inférieur aux attentes, tout en confirmant ses objectifs.

Le résultat opérationnel courant (ROC) est ressorti à 757 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 4% sur un an en comparable, alors que les analystes tablaient sur 779 millions, selon un consensus fourni par l'entreprise.

Pour le deuxième trimestre, le détaillant français a enregistré 22,71 milliards d'euros de ventes, en hausse de 1,9% sur an en comparable, alors que le consensus anticipait 22,74 milliards.

Le géant français de la distribution a par ailleurs confirmé ses objectifs, tablant notamment sur une croissance dans le haut de la fourchette à un chiffre du résultat net ajusté par action.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)