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Carrefour : enfonce le plancher des 15,7E du 2 juin.
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 09:23

La correction amorcée le 19 mai sous 17,45E s'accélère et Carrefour enfonce le plancher des 15,7E du 2 juin (niveau qui se confond avec la MM100).

Le titre risque de retracer rapidement le plancher des 15E du 3 mars puis d'aller chercher le support des 14,65E du 18 février.

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1 commentaire

  • 10:09

    Et pourquoi?! C'est ca que j'aimerais lire!

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