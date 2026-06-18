Carrefour : enfonce le plancher des 15,7E du 2 juin.

La correction amorcée le 19 mai sous 17,45E s'accélère et Carrefour enfonce le plancher des 15,7E du 2 juin (niveau qui se confond avec la MM100).

Le titre risque de retracer rapidement le plancher des 15E du 3 mars puis d'aller chercher le support des 14,65E du 18 février.