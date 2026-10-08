Carrefour annonce une cession-bail de 35 magasins en France et en Espagne pour €290 mlns

Carrefour CARR.PA :
* CARREFOUR ANNONCE LA CESSION D'UN PORTEFEUILLE IMMOBILIER DE 35 MAGASINS EN FRANCE ET EN ESPAGNE À UNE JOINT-VENTURE FORMÉE PAR ATRATO ET GIC
* LA VALEUR NETTE VENDEUR TOTALE DE LA TRANSACTION S'ÉLÈVE À ENVIRON €290 MLNS
* LE PORTEFEUILLE COMPREND 32 ACTIFS EN FRANCE (26 SUPERMARCHÉS CARREFOUR MARKET ET 6 HYPERMARCHÉS) AINSI QUE 3 HYPERMARCHÉS EN ESPAGNE
* L’OPÉRATION, QUI GÉNÉRERA UNE PLUS-VALUE SIGNIFICATIVE POUR LE GROUPE, N'AURA PAS D'IMPACT MATÉRIEL SUR LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
Texte original [https://tinyurl.com/3848frfw]
Pour plus de détails, cliquez sur CARR.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer