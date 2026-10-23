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Carmila en légère hausse après son point à fin septembre
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 09:07

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Carmila grappille 0,7% à 14,5 EUR en début de séance à Paris, au lendemain de l'annonce d'une hausse de 2,1% de ses loyers nets à périmètre constant sur les neuf premiers mois de l'année, à 305,9 MEUR, en accélération par rapport à la hausse de 1,4% du premier semestre.

La société foncière spécialisée dans la gestion des centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour fait aussi état d'une progression de 3,2% du chiffre d'affaires de ses commerçants, à périmètre constant, traduisant de nouveaux gains de parts de marché.

Cette performance s'accompagne d'une forte demande locative, avec 3,1% de réversion positive depuis le début de l'année et une hausse de 15% du volume de baux signés sur un an, avec 744 baux signés, ainsi que d'un taux d'occupation financier atteignant 96% ( 70 points de base).

Fort de ces résultats, Carmila aborde le dernier trimestre 2026 avec confiance et confirme son objectif de résultat net récurrent par action de 1,87 EUR pour 2026. Il présentera ses nouvelles ambitions de croissance à l'occasion de son Capital Markets Day, le 19 novembre prochain.

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CARMILA
14,440 EUR Euronext Paris 0,00%
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