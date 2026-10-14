Carmila dans le vert, une initiation de couverture en soutien

(Zonebourse.com) - Carmila gagne 1,5% à 14,60 EUR en début de séance à Paris, soutenue par une initiation de couverture de Berenberg, qui recommande l'achat du titre de la foncière française spécialisée dans l'immobilier commercial, avec un objectif de cours fixé à 18,10 EUR.
"Avec un portefeuille immobilier de 6,8 MdsEUR, Carmila est le troisième propriétaire de centres commerciaux en Europe", souligne le courtier allemand dans le résumé de sa note de recherche.
Berenberg affiche une opinion fondamentalement positive sur le secteur, les actions des foncières de centres commerciaux continuant de surperformer le marché depuis le début de l'année, dans un environnement marqué par des taux d'intérêt élevés.
"Par ailleurs, la société a réussi à diversifier sa base de locataires depuis son introduction en Bourse en juillet 2017, à l'occasion de sa séparation initiale du distributeur français Carrefour", met-il également en avant.
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