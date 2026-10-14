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Tensions sur la dette française: "la solution se trouve d'abord en France" au niveau du budget, avertit Lagarde
information fournie par AFP 14/10/2026 à 14:05

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La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, à Bangkok le 14 octobre 2026. ( AFP / ANTHONY WALLACE )

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, à Bangkok le 14 octobre 2026. ( AFP / ANTHONY WALLACE )

Les moyens d'enrayer l'envolée des taux de rendement sur la dette française "doivent être d'abord trouvés en France" au niveau du budget, afin de rassurer les marchés, a estimé mercredi la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde.

La fièvre sur le marché obligataire "ne se limite ni à l'Europe ni à la France, cela touche l'ensemble de la planète. Cela dit, certaines circonstances particulières font que certains pays sont plus durement touchés — la France en est un exemple frappant", a-t-elle insisté lors d'un évènement organisé par la chaîne de télévision CNN à Bangkok.

Dans cette intervention en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, elle a jugé que c'était avant tout à Paris de rassurer les investisseurs en affichant son sérieux budgétaire.

"En ce qui concerne la France, la solution se trouve d'abord et fondamentalement en France, au niveau de la politique budgétaire", a averti Mme Lagarde, semblant minimiser la possibilité d'une intervention de la BCE sur le marché obligataire.

L'examen du budget 2027 a démarré mardi à l'Assemblée nationale, avec l'ambition de retrouver l'an prochain un déficit à 5% du PIB. Mais son adoption apparaît très incertaine, faute de majorité et à l'approche de l'élection présidentielle l'an prochain.

Or, sur le marché de la dette, la France pâtit particulièrement des interrogations sur sa stabilité économique et politique: son taux d'emprunt à 10 ans s'approche des 5%.

Le gouverneur de la Banque de France Emmanuel Moulin, également présent à Bangkok, avait appelé plus tôt mercredi les parlementaires et l'exécutif français à "prendre leurs responsabilités" sur le budget.

"Il existe un certain nombre de dispositions dans la Constitution française permettant qu'un budget soit voté ou adopté même sans majorité au Parlement", a-t-il rappelé, dans une allusion apparente à l'article 49.3 ou au recours à des ordonnances.

La situation française attire aussi l'attention du FMI.

"La France cherche actuellement à adopter un budget qui placerait son déficit et sa dette sur une trajectoire descendante", a observé à Bangkok devant la presse la directrice générale du Fonds, Kristalina Georgieva.

"Il faudra toutefois du temps pour les ramener à des niveaux susceptibles d'inspirer confiance, une entière confiance, tant à la population qu'aux investisseurs", a-t-elle averti.

BCE
Budget France
Obligations
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2 commentaires

  • 15:28

    Sauf que Macron-Lecornu persistent à refuser de faire de vraies économies dans les dépenses de l'État les moins utiles aux Français = les 65 milliards d'économies annuelles listés par Sarah Knafo !
    Depuis 9 ans et demi qu'il est président, Macron a toujours obstinément refusé de faire de vraies économies : c'est lui qui a mis Notre France au bord de la faillite !

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