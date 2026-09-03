Carmignac nomme Christophe Younes à la tête du bureau de Dubaï

(Zonebourse.com) - Carmignac ouvre un nouveau bureau au sein du Dubai International Financial Centre (DIFC) après avoir obtenu l'agrément de la Dubai Financial Services Authority (DFSA) lui permettant d'exercer des services financiers réglementés. La société a également nommé Christophe Younes au poste de senior executive officer de Carmignac Middle East Ltd et responsable de la région.

Basé à Dubaï, Christophe Younes développera les activités de distribution de Carmignac aux Emirats arabes unis et, plus largement au Moyen-Orient, en s'attachant notamment à renforcer les relations avec les investisseurs institutionnels et privés. Il pourra s'appuyer sur un conseil d'administration expérimenté, dont fait notamment partie Habib Achkar.

Habib Achkar a passé plus de 30 ans chez Morgan Stanley, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment responsable de la salle des marchés à Paris, PDG de Morgan Stanley Arabie saoudite, PDG de Morgan Stanley MENA et, enfin, vice-chairman. Il est le fondateur de Marcory Advisors Limited et a rejoint le conseil d'administration de Carmignac en 2024.

Christophe Younes a réintégré Carmignac plus tôt cette année en provenance de PIMCO, où il était responsable du développement commercial auprès des banques privées et des family offices de la société en France et à Monaco. Il a auparavant travaillé dix ans chez Carmignac, où il a débuté comme spécialiste produit obligataire avant d'évoluer vers un rôle commercial auprès des banques et des institutionnels en France et à Monaco. Parlant couramment l'anglais, le français et l'arabe, il est diplômé d'un Master en Finance de l'Université Paris-Dauphine et est titulaire de la certification CFA.

Carmignac souhaite accompagner les investisseurs professionnels des Émirats arabes unis et du Conseil de coopération du Golfe (CCG) dans la diversification de leurs portefeuilles. Grâce à une large gamme de stratégies, couvrant les actions, les obligations, les fonds diversifiés, les stratégies alternatives et les actifs privés, le groupe met son expertise de gestion active au service de leurs objectifs d'investissement à long terme.

L'ouverture de ce nouveau bureau témoigne de la confiance de Carmignac dans le potentiel de croissance de long terme des Émirats arabes unis, l'un des marchés de la gestion de fortune les plus dynamiques au monde, et de sa volonté d'y nouer des partenariats durables avec des investisseurs locaux et régionaux.

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