Carmat rachète 2 millions d'actions à Matra-Défense (Airbus) pour un euro symbolique

Carmat SA ALCAR.PA :
* OPTIMISE SA STRUCTURE FINANCIÈRE EN RACHETANT À MATRA-DÉFENSE (GROUPE AIRBUS), POUR UN EURO SYMBOLIQUE, 2 MILLIONS D'ACTIONS QUI SERONT AFFECTÉES AU REMBOURSEMENT DE SES DETTES FINANCIÈRES
* LES ACTIONS RACHETÉES SERONT AFFECTÉES AU REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIÈRES DE LA SOCIÉTÉ, VIA LEUR UTILISATION DANS LE CADRE DE L'ÉQUITIZATION EN COURS DE L'EMPRUNT CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT, RÉDUISANT AINSI LA DILUTION ASSOCIÉE À CETTE ÉQUITIZATION
* RÉDUCTION DE LA PARTICIPATION D'AIRBUS DANS LE CAPITAL DE CARMAT
Texte original Pour plus de détails, cliquez sur ALCAR.PA
(Rédaction de Gdansk)
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