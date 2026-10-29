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Carlyle cède la société roumaine Black Sea Oil & Gas à Mazarine
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 09:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de capital-investissement Carlyle CG.O et la BERD ont convenu de céder la société énergétique roumaine Black Sea Oil & Gas à la société néerlandaise Mazarine, a annoncé jeudi Carlyle, sans préciser le montant de la transaction.

* Carlyle a créé Black Sea Oil & Gas en 2015 et a fait entrer la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans son capital avec une participation de 10 % deux ans plus tard

* Sous leur égide, BSOG a mis en production le projet gazier Midia, d'une valeur de 400 millions de dollars, situé en mer Noire, en tant qu'opérateur et actionnaire majoritaire de l'actif

* Selon Carlyle, Midia produit 107 millions de pieds cubes par jour, soit environ 10 % de la demande roumaine

* Mazarine, une ancienne participation de Carlyle, exploite des actifs pétroliers et gaziers en Tunisie, en Roumanie et aux Pays-Bas

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