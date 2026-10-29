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Carlsberg maintient ses prévisions de bénéfices malgré la faiblesse des ventes en Chine
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:39

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Le brasseur Carlsberg présente ses résultats du deuxième trimestre

Le brasseur Carlsberg présente ses résultats du deuxième trimestre

Le brasseur danois ‌Carlsberg a maintenu jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir ​publié un chiffre d’affaires conforme aux attentes au troisième trimestre, malgré la faiblesse persistante du marché chinois.

"Le groupe a enregistré une solide ​croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, reflétant la bonne dynamique observée sur ​de nombreux marchés et la ⁠résilience de notre portefeuille de boissons variées, qui a largement ‌compensé le contexte commercial difficile en Chine", déclare le directeur général Jacob Aarup-Andersen dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires ​trimestriel de Carlsberg ‌a atteint 25,3 milliards de couronnes danoises (3,39 milliards d'euros), ⁠en hausse de 5% sur un an, contre 25,2 milliards attendus par les analystes, selon un consensus établi par le groupe.

Les ⁠ventes en volume ‌à croissance organique en Asie ont reculé de 6,7% ⁠au cours du trimestre, principalement en raison du moral en ‌berne des consommateurs en Chine et des fortes précipitations ⁠survenues pendant la haute saison, en juin et ⁠juillet, a précisé ‌Carlsberg.

Carlsberg prévoit toujours une croissance de son bénéfice opérationnel organique comprise ​entre 4% et 6% sur ‌l’ensemble de l’année.

Le volume total des ventes a progressé de 0,3% en organiques pour atteindre ​40,8 millions d’hectolitres au cours du trimestre, contre les 41 millions attendus par les analystes.

Le portefeuille de bières haut ⁠de gamme de Carlsberg a reculé de 3%, principalement en raison de la faiblesse des ventes en Chine, mais a été soutenu par une croissance solide en Europe et en Asie du Sud.

A 08h03 GMT, le titre Carlsberg perdait 1,95%.

(Reportage de Jacob Gronholt-Pedersen, ​version française Elena Smirnova)

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