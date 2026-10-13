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Cardinal Infrastructure en baisse après l'annonce de l'acquisition de Hughes Brothers
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 17:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** L'action de la société de services de construction Cardinal Infrastructure CDNL.O recule de plus de 7 % à 19,38 dollars

** La société s'engage à racheter Hughes Brothers Construction, une entreprise spécialisée dans les travaux publics lourds et l'aménagement de sites

** Cardinal versera 357,5 millions de dollars en espèces et en actions, auxquels s'ajouteront jusqu'à 97,5 millions de dollars liés à l'Ebitda ajusté de Hughes Brothers pour 2026, pour un montant total potentiel d'environ 455 millions de dollars

** La partie en numéraire sera financée par un nouvel emprunt et la trésorerie disponible; les actions émises en faveur des vendeurs seront soumises à une période de blocage de 180 jours

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026

** Les cinq sociétés de courtage couvrant le titre sont toutes optimistes; objectif de cours médian: 53,50 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse d’environ 20 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

CARDINAL INFRA RG-A
18,4200 USD NASDAQ -11,95%
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