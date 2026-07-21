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Carbios franchit une étape importante
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 08:42

Le spécialiste français du biorecyclage enzymatique étend son offre d'octroi de licences au marché mondial du textile, après avoir réalisé avec succès des tests de production. Cette accélération stratégique double quasiment son marché adressable et confirme la maturité technologique de son procédé.

La société pionnière dans le développement de solutions biologiques pour la fin de vie des plastiques et des textiles annonce l'extension officielle de son offre de licences au marché du textile.

Cette étape majeure fait suite à la réalisation avec succès de tests de production en conditions industrielles au sein de son démonstrateur technologique de Clermont-Ferrand. Depuis 2025, la société a intensifié ses travaux pour appliquer son procédé de dégradation enzymatique au traitement des déchets textiles riches en fibres de polyester (PET).

L'enjeu économique est considérable : la consommation mondiale de fibres textiles PET est estimée à environ 67 millions de tonnes par an, soit près du double du marché du packaging PET (environ 35 millions de tonnes). En étendant son modèle de licences à l'industrie textile, Carbios élargit de manière significative son périmètre commercial et diversifie ses opportunités de croissance à l'échelle internationale.

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