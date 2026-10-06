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Capitolis, une start-up fintech soutenue par Citi, est valorisée à environ 2 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 14:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Capitolis a annoncé mardi avoir levé 220 millions de dollars, ce qui valorise cette entreprise de technologie financière à 1,9 milliard de dollars.

Voici quelques détails:

* Ce financement comprenait un tour de table de série E de 120 millions de dollars mené par l'investisseur existant Citi, avec la participation de Bank of America, Nomura et Tradeweb Markets, ainsi que des investisseurs existants Barclays, BNP Paribas, JPMorgan, State Street et UBS.

* En 2022, Capitolis avait été valorisée à 1,6 milliard de dollars lors de son tour de table de série D.

* Fondée par Gil Mandelzis, son directeur général, Capitolis développe des solutions technologiques et financières destinées aux banques et aux investisseurs institutionnels, axées sur la gestion du capital et du bilan.

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