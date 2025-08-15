Capital One présente ses meilleurs choix en matière d'énergie et prévoit des développements axés sur le gaz en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 août - ** Capital One Securities indique qu'à l'issue de la saison des résultats du deuxième trimestre, les meilleurs choix dans le secteur de l'énergie sont Excelerate Energy

EE.N , Diamondback Energy FANG.O , Ovintiv OVV.N et SLB

SLB.N .

** Les thèmes clés comprennent les avantages fiscaux de la loi "One Big Beautiful Bill", les impacts tarifaires, l'augmentation de la demande de gaz des projets GNL et des centres de données, et l'amélioration du sentiment sur l'exploration et la production (E&P).

** Nous commencerons à voir combien les équipes de gestion du gaz sont prêtes à investir en janvier prochain, lorsque les budgets initiaux seront publiés, mais nous pensons qu'il est prudent de dire qu'il y aura plus de développement axé sur le gaz en 2026" - courtage

** Capital One s'attend à ce que le sous-secteur E&P surpasse le sous-secteur des services énergétiques sur la base du contexte technique actuel

** La société de courtage prévoit une baisse de la production de pétrole aux États-Unis, mais avec un certain décalage

** Alors que la plupart des producteurs publics visent un profil de production relativement stable en maintenant une activité de base pour compenser le déclin des puits naturels, la réduction prévue est plus susceptible de provenir des producteurs privés