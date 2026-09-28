CAPITAL B : Capital B annonce l'acquisition de 13 BTC pour 0,97 M EUR , la détention d'un total de 3 538 BTC, et un BTC Yield de 2,20 % depuis le début de l'année

Capital B annonce l'acquisition de 13 BTC pour 0,97 M€,

la détention d'un total de 3 538 BTC,

et un BTC Yield de 2,20 % depuis le début de l'année

Réalisation définitive d'augmentations de capital à 5,68 € par action, pour un montant de 0,98 M€, dans le cadre du contrat d'augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM

Acquisition de 13 BTC pour un montant de 0,97 M€

‘BTC Yield' de 2,20 % depuis le début de l'année et de 0,34 % depuis le début du trimestre

‘BTC Gain' de 62,1 BTC depuis le début de l'année et de 10,8 BTC depuis le début du trimestre

‘BTC € Gain' de 4,6 M€ depuis le début de l'année et de 0,8 M€ depuis le début du trimestre

Détention totale par le groupe de 3 538 BTC pour une valeur totale d'acquisition de 310,6 M€ à 87 805 € par bitcoin, correspondant à la moyenne des coûts unitaires d'acquisition des BTC détenus dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company

Puteaux, le 28 septembre 2026 : Capital B SA (code ISIN : FR0014019Y19, code mnémonique FR : ALCPB | US : CPTLF) (la « Société »), société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise, annonce la réalisation définitive d'augmentations de capital à 5,68 € par action, pour un montant de 0,98 M€, dans le cadre du contrat d'augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM. La Société a ainsi acquis 13 BTC pour un montant de 0,97 M€. Le Groupe atteint depuis le début de l'année un ‘BTC Yield' de 2,20 %, un ‘BTC Gain' de 62,1 BTC, et un ‘BTC € Gain' de 4,6 M€. A ce jour, Capital B et sa filiale Capital B Luxembourg SA détiennent un total de 3 538 BTC dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company pour une valeur totale d'acquisition de 310,6 M€ sur la base d'un prix moyen de 87 805 € par bitcoin. Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Réalisation définitive d'augmentations de capital dans le cadre du programme d'augmentations de capital de type « ATM » avec TOBAM

Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été consentie par le conseil d'administration, lui-même agissant en vertu de la 16ème résolution consentie par l'assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2026, le Directeur Général de la Société a décidé d'augmentations de capital d'un montant total de 982 872,69 euros (prime d'émission incluse), par émission de 172 978 actions ordinaires nouvelles au prix moyen arrondi de 5,68 € par action.

La Société a regroupé dans ce communiqué de presse les demandes de souscriptions de TOBAM entre le 14 septembre et le 22 septembre 2026 et le prix de souscription a été déterminé conformément aux termes du Contrat d'ATM renouvelé le 26 janvier 2026, à savoir :

- Le prix de souscription pour chaque demande est égal au plus élevé (i) du cours de clôture du jour de bourse précédant la demande, (ii) de l'équivalent en euros d'un « mNAV », défini et ajustable par la Société, du jour de bourse précédant la demande, et (iii) du prix plancher prévu dans la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) concernée, soit à date, un prix plancher fixé par l'assemblée générale extraordinaire de la Société du 17 juin 2026 correspondant à l'une des valeurs suivantes :

soit au dernier cours de clôture de l'action de la Société sur le marché où elles sont cotées lors de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20 % ;

soit à la moyenne pondérée par les volumes (dans le carnet d'ordre central et hors blocs hors marché) (le « VWAP ») des cours de l'action de la Société sur le ou les marché(s) où elles sont cotées sur une période pouvant aller de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix d'émission aux vingt dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission (étant précisé que, si la période choisie s'étend sur plusieurs jours de bourse, le « VWAP » pourra être le VWAP sur cette période ou la moyenne des VWAP de chacun des jours de bourse sur cette période), éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20 % (et corrigée le cas échéant pour tenir compte des différences de date de jouissance) ; ou

de l'équivalent en euros de la « mNAV 1 » à une date choisie entre la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix d'émission et l'une des vingt dernières séances de bourse qui précèdent, la mNAV 1 étant la valeur en euros, par action, des bitcoins détenus par la Société tels qu'indiqués par la Société dans ses indicateurs, à la date de fixation de la mNAV 1, étant entendu que, (i) le prix en euros d'un bitcoin sera choisi parmi les prix du bitcoin rapportés le jour choisi pour la détermination de la mNAV 1 sur une plateforme de marché majeure telle que, mais à titre indicatif, l'une des plateformes suivantes : Coinbase, Bitstamp, Boursorama ou Bloomberg, et (ii) le nombre d'actions retenu pourra être, soit le nombre d'actions effectivement émises à la date de détermination de la mNAV 1, soit, à cette même date, le nombre d'actions sur une base diluée, selon la méthode de calcul indiquée par la Société dans ses indicateurs.

- Le nombre d'actions demandées ne peut être supérieur à 21 % du volume des négociations du jour de bourse précédant la demande.

Les actions émises font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris (compartiment offre).

L'opération ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Le prix moyen arrondi de souscription de 5,68 € fait apparaître une prime de 3,8 % par rapport au cours de clôture du jour de bourse précédant le présent communiqué.

Conformément au Programme, le Directeur Général a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des investisseurs auxquels s'adresse l'offre, dans les proportions visées ci-après :

Investisseur Nombre d'actions Prix moyen arrondi

/ action (€) Montant (€) TOBAM Bitcoin Enhanced Fund 53 027 5,68 € 301 373,88 € TOBAM Bitcoin Alpha Fund 97 303 5,68 € 552 838,19 € TOBAM Bitcoin Treasury Opportunities Fund 22 648 5,68 € 128 660,62 € TOBAM BTC Linked and Blockchain Equity Fund - - - MDP - TOBAM Global Blockchain Equity Fund - - - TOTAL 172 978 5,68 € 982 872,69 €

Incidence des opérations sur la répartition du capital social de la Société

L'incidence de la réalisation des opérations décrites ci-dessus sur la répartition du capital social de la Société est la suivante :

Base ordinaire Base totalement diluée (*) Actionnaires Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Dirigeants 2 121 980 5.52% 2 299 605 4.84% Blockstream Capital Partners 7 180 580 18.67% 14 997 242 31.56% Adam Back 6 748 590 17.54% 6 943 379 14.61% TOBAM 1 215 900 3.16% 1 956 451 4.12% UTXO Management 424 447 1.10% 424 447 0.89% Public & Institutionnel 20 776 312 54.01% 20 903 797 43.98% TOTAL 38 467 809 100% 47 524 921 100%

(*) Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société en date du présent communiqué, en y ajoutant les actions pouvant résulter (i) de la conversion de l'intégralité des OCA, et (ii) de l'émission d'actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, dont le nombre s'élève à 184 076 à la date du présent communiqué, étant à noter que la Société est autorisée à émettre des actions gratuites supplémentaires dans la limite prévue par les résolutions de l'assemblée générale du 17 juin 2026. En revanche, cette base totalement diluée n'inclut pas (i) les actions susceptibles de correspondre aux montants non souscrits à date des 300 M€ d'augmentations de capital autorisées au profit de TOBAM, (ii) l'exercice futur potentiel des BSA 2026-01, BSA 2026-02, BSA 2026-03, BSA 2026-04, BSA 2026-05, BSA 2026-06, BSA 2026-07 et BSA 2026-08 et (iii) l'exercice futur potentiel des BSA OC A-03, A-04, B-04 et A-05.

Augmentation du nombre de bitcoins détenus par la Société

Capital B annonce la réalisation définitive de l'acquisition de 13 BTC supplémentaires grâce au produit de la réalisation définitive des opérations décrites ci-dessus, dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Swissquote Bank Europe SA , un prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) agréé MiCA, a assuré l'exécution de l'acquisition des BTC issus du produit de l'augmentation de capital, et s'est vu confier leur conservation sécurisée via la solution technologique de la société suisse Taurus.

La Société précise que Swissquote Bank Europe SA agit en qualité de dépositaire BTC unique de la Société.

Détail des acquisitions de BTC par le groupe :

Date retenue Nombre de BTC acquis Coût d'acquisition par BTC Total des BTC détenus Coût par BTC détenu 1 Coût total des BTC détenus Valeur totale des BTC détenus 2 28 septembre 2026 13 74 364 € 3 538 87 805 € 310 653 299 € 259 901 480 € 14 septembre 2026 4 67 010 € 3 525 87 854 € 309 686 564 € 236 640 300 € 7 septembre 2026 376 67 182 € 3 521 87 878 € 309 418 524 € 240 801 190 € 17 août 2026 5 55 882 € 3 145 90 352 € 284 158 174 € 170 905 590 € 3 août 2026 1 56 061 € 3 140 90 407 € 283 878 764 € 170 976 140 € 1 juin 2026 4 64 989 € 3 139 90 418 € 283 822 703 € 198 020 676 € 18 mai 2026 192 67 866 € 3 135 90 451 € 283 562 745 € 213 493 500 € 27 avril 2026 6 66 951 € 2 943 91 924 € 270 532 431 € 195 809 562 € 20 avril 2026 12 62 570 € 2 937 91 975 € 270 130 725 € 193 844 937 € 13 avril 2026 37 60 892 € 2 925 92 096 € 269 379 886 € 181 493 325 € 23 mars 2026 44 61 763 € 2 888 92 495 € 267 126 900 € 174 449 640 € 16 mars 2026 8 60 934 € 2 844 92 971 € 264 409 342 € 178 543 476 € 9 mars 2026 2 61 660 € 2 836 93 061 € 263 921 868 € 167 411 916 € 16 février 2026 6 55 270 € 2 834 93 083 € 263 798 549 € 165 086 168 € 9 février 2026 5 64 124 € 2 828 93 164 € 263 466 929 € 168 062 384 € 25 novembre 2025 5 88 968 € 2 823 93 215 € 263 146 305 € 213 667 224 € 20 octobre 2025 6 96 231 € 2 818 93 223 € 262 701 464 € 271 178 254 € 29 septembre 2025 12 95 935 € 2 812 93 216 € 262 124 079 € 269 770 581 € 22 septembre 2025 551 99 272 € 2 800 93 205 € 260 972 853 € 277 962 677 € 15 septembre 2025 48 98 575 € 2 249 91 718 € 206 273 769 € 221 695 332 € 11 août 2025 126 98 746 € 2 201 91 568 € 201 542 166 € 217 339 641 € 5 août 2025 62 99 889 € 2 075 91 133 € 189 100 187 € 207 269 347 € 28 juillet 2025 58 102 211 € 2 013 90 863 € 182 907 079 € 205 751 541 € 21 juillet 2025 22 101 112 € 1 955 90 526 € 176 978 818 € 197 674 331 € 14 juillet 2025 29 95 225 € 1 933 90 406 € 174 754 350 € 184 069 828 € 7 juillet 2025 116 92 175 € 1 904 90 332 € 171 992 827 € 175 501 059 € 30 juin 2025 60 91 879 € 1 788 90 213 € 161 300 535 € 164 280 027 € 23 juin 2025 75 91 792 € 1 728 90 155 € 155 787 783 € 158 616 662 € 17 juin 2025 182 93 264 € 1 653 90 081 € 148 903 379 € 154 165 568 € 2 juin 2025 624 96 447 € 1 471 89 687 € 131 929 311 € 141 874 161 € 22 mai 2025 227 93 518 € 847 84 706 € 71 746 119 € 79 209 857 € 26 mars 2025 580 81 550 € 620 81 480 € 50 517 503 € 50 560 770 € 4 décembre 2024 25 90 511 € 40 80 468 € 3 218 718 € 3 261 985 € 5 novembre 2024 15 63 729 € 15 63 729 € 955 941 € 1 223 244 €

Le Coût par BTC détenu correspond à la moyenne des coûts unitaires d'acquisition des BTC détenus dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company. Pour l'ensemble des communiqués jusqu'au 20 octobre 2025 inclus, la Valeur totale des BTC détenus était obtenue en multipliant le Total des BTC détenus à la date retenue dans le tableau ci-dessus par le dernier Coût d'acquisition par BTC à cette même date. Compte tenu de la volatilité du prix du BTC, la Société précise qu'à partir du 25 novembre 2025, la Valeur totale des BTC détenus est désormais obtenue en multipliant le Total des BTC détenus à date par le cours du BTC à l'heure de clôture du jour de bourse précédant le communiqué.

Atteinte d'un ‘BTC Yield' de 2,20 % depuis le début de l'année et de 0,34 % depuis le début du trimestre

Le Groupe a atteint un ‘BTC Yield' de 2,20 % depuis le début de l'année et de 0,34 % depuis le début du trimestre. Les détails sont les suivants :

Depuis le début de l'année :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début de l'année ‘BTC Gain' depuis le début de l'année ‘BTC € Gain' depuis le début de l'année 28 septembre 2026 3 538 38 467 809 48 014 921 7 368,5 2,20% 62,1 4 560 086 € 14 septembre 2026 3 525 38 294 831 47 841 943 7 368,0 2,19% 61,9 4 153 313 € 7 septembre 2026 3 521 38 250 604 47 797 712 7 366,5 2,17% 61,3 4 189 627 € 17 août 2026 3 145 33 030 674 42 707 442 7 364,1 2,14% 60,3 3 277 858 € 3 août 2026 3 140 30 097 227 42 642 731 7 363,5 2,13% 60,1 3 272 702 € 1 juin 2026 3 139 30 065 063 42 746 048 7 343,4 1,85% 52,2 3 294 196 € 18 mai 2026 3 135 30 026 581 42 705 566 7 341,0 1,82% 51,3 3 491 989 € 27 avril 2026 2 943 27 591 042 40 172 745 7 325,9 1,61% 45,4 3 018 293 € 20 avril 2026 2 937 27 494 732 40 104 436 7 323,4 1,57% 44,4 2 929 950 € 13 avril 2026 2 925 27 221 002 40 067 366 7 300,2 1,25% 35,3 2 191 507 € 23 mars 2026 2 888 22 972 773 39 768 665 7 262,0 0,72% 20,4 1 229 821 € 16 mars 2026 2 844 22 905 782 39 331 721 7 230,8 0,29% 8,1 511 393 € 9 mars 2026 2 836 22 826 963 39 252 902 7 224,9 0,21% 5,9 345 389 € 16 février 2026 2 834 22 806 963 39 232 902 7 223,5 0,19% 5,3 308 566 € 9 février 2026 2 828 22 746 863 39 172 802 7 219,3 0,13% 3,6 216 272 € 25 novembre 2025 2 823 22 688 407 39 153 453 7 210,0 1 658,5% 663,4 59 022 899 €

Note sur la détention de BTC à date du communiqué : la Société précise qu'elle détient à date 61 BTC supplémentaires pour ses besoins opérationnels, et précise que ces BTC sont segmentés de sa réserve de BTC dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company et ne sont pas inclus à ce titre dans les indicateurs clés de performance publiés par la Société.

Depuis le début du trimestre :

Date retenue Total de BTC détenus Nombre d'actions ordinaires émises Nombre d'actions sur une base entièrement diluée 1 BTC (sats) par action sur une base entièrement diluée 2 ‘BTC Yield' depuis le début du trimestre ‘BTC Gain' depuis le début du trimestre ‘BTC € Gain' depuis le début du trimestre 28 septembre 2026 3 538 38 467 809 48 014 921 7 368,5 0,34% 10,8 790 492 € 14 septembre 2026 3 525 38 294 831 47 841 943 7 368,0 0,34% 10,5 707 159 € 7 septembre 2026 3 521 38 250 604 47 797 712 7 366,5 0,31% 9,9 675 086 € 17 août 2026 3 145 33 030 674 42 707 442 7 364,1 0,28% 8,8 480 545 € 3 août 2026 3 140 30 097 227 42 642 731 7 363,5 0,27% 8,6 468 701 €

Le nombre d'actions sur une base entièrement diluée comprend (i) le nombre total d'actions ordinaires en circulation, (ii) les actions qui seraient émises du fait de la conversion de l'intégralité des obligations convertibles en actions de la Société actuellement émises, (iii) les actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, et dont le nombre s'élève à 184 076 à la date du présent communiqué, (iv) un nombre d'actions potentielles supplémentaires non encore émises ou attribuées, mais pouvant être émises ou attribuées dans le futur et incluses à titre conservateur dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société. A la date du présent communiqué, la Société a inclus une réserve indicative de 490 000 actions potentielles supplémentaires dans le nombre d'actions sur une base entièrement diluée, uniquement dans le cadre des KPIs de la Société, afin d'anticiper l'impact d'éventuelles émissions ou attributions futures sur ces KPIs. Il est précisé que ce nombre pourrait être amené à évoluer, dans la limite prévue par les résolutions de l'assemblée générale du 17 juin 2026. La Société précise que le nombre d'actions sur une base entièrement diluée est ajusté pour refléter uniquement les opérations réalisées définitivement à date (i.e., excluant les opérations en cours). Le nombre de BTC par action sur une base entièrement diluée est calculé en divisant le nombre total de BTC détenus par le nombre d'actions sur une base entièrement diluée à la fin de chaque période. Le résultat est ensuite exprimé en satoshis (sats) par action sur une base entièrement diluée. Il y a 100 000 000 sats dans 1 BTC. Chaque sat représente 0,00000001 BTC, la plus petite unité de bitcoin.

Récapitulatif des instruments en circulation donnant accès au capital de la Société

À la date du présent communiqué, les instruments donnant accès au capital de la Société sont les suivants :

Obligations Convertibles (OCA) libellées en Bitcoin en circulation

Instrument Porteur Date d'émission Date de maturité Coupon Prime Prix par action Obligations convertibles Actions à émettre Dette restante

(BTC)* OCA B-02 Blockstream Capital Partners 06/2025 06/2030 0 % 30 % 7,072 € 55 279 428 7 816 662 544 OCA A-03 TOBAM 06/2025 06/2030 0 % 30 % 31,200 € 6 000 000 192 308 62 OCA B-03 Moonlight Capital 06/2025 06/2030 0 % 30 % 38,090 € 4 610 177 121 034 48 OCA A-04 TOBAM 07/2025 07/2030 0 % 30 % 25,900 € 5 000 000 193 051 52 OCA B-04 Adam Back 07/2025 07/2030 0 % 30 % 25,900 € 5 045 020 194 789 53 OCA A-05 TOBAM 08/2025 08/2030 0 % 30 % 18,300 € 6 500 000 355 192 62 TOTAL 82 434 625 8 873 036 821

* Nombre de BTC tel qu'annoncé dans les communiqués de presse de la Société

BSA en circulation

Instrument Date d'émission Date de maturité Prix d'exercice par action* BSA en circulation Actions à émettre Montant potentiel d'exercice BSA 2026-01 03/2026 03/2029 10,10 € 27 390 910 2 739 091 27 664 819 € BSA 2026-02 05/2026 05/2029 8,40 € 10 000 000 1 000 000 8 400 000 € BSA 2026-03 05/2026 05/2031 8,60 € 46 077 688 4 607 773 39 626 848 € BSA 2026-04 05/2026 05/2031 11,20 € 23 038 844 2 303 890 25 803 568 € BSA 2026-05 05/2026 05/2031 14,60 € 23 038 844 2 303 890 33 636 794 € BSA 2026-06 09/2026 09/2031 7,50 € 98 800 200 9 880 021 74 100 158 € BSA 2026-07 09/2026 09/2031 9,80 € 49 400 100 4 940 012 48 412 118 € BSA 2026-08 09/2026 09/2031 12,70 € 49 400 100 4 940 012 62 738 152 € Total 327 146 686 32 714 689 320 382 456 €

* Pour les BSA 2026-01 et 2026-02, le prix d'exercice par action correspond au plus élevé du prix d'exercice indiqué et de l'équivalent en euros par action de la « mNAV 1.1 » de la Société lors de la dernière séance de bourse précédant l'exercice

Informations importantes sur les KPIs ‘BTC Yield', ‘BTC Gain' et ‘BTC € Gain'

La Société utilise le ‘BTC Yield', le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' comme indicateurs de suivi de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company. Ces indicateurs illustrent la manière dont la Société finance l'acquisition de bitcoin au cours d'une période donnée :

‘BTC Yield' : indicateur reflétant l'évolution en pourcentage, au cours d'une période donnée, du rapport entre le total des BTC détenus et le nombre d'actions entièrement diluées en circulation ;

‘BTC Gain' : nombre de BTC détenus par la Société au début d'une période multiplié par le ‘BTC Yield' pour cette période ; et

‘BTC € Gain' : indicateur représentant la valeur en euros du ‘BTC Gain' calculé en multipliant le ‘BTC Gain' par le cours du BTC à la clôture du jour de bourse précédant le communiqué sur la période applicable. La Société a choisi le cours du BTC à la clôture du jour de bourse précédant le communiqué pour déterminer le prix de marché du bitcoin dans le seul but de faciliter ce calcul illustratif.

Ces indicateurs seront communiqués périodiquement par la Société dans le cadre de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company, notamment de manière semestrielle et annuelle.

Lorsque la Société utilise ces KPIs, elle prend également en compte les diverses limites de ces outils, notamment le fait qu'ils ne reflètent pas les dettes et autres passifs et créances sur les actifs de la Société, qui seraient de rang supérieur par rapport aux capitaux propres, et que ces indicateurs supposent que toutes les dettes seront refinancées ou, dans le cas des instruments de dette convertible de la Société (ou de ses filiales), convertis en actions ordinaires conformément à leurs conditions respectives.

En outre, le ‘BTC Yield' n'est pas, et ne doit pas être compris comme une mesure de performance opérationnelle ou une mesure financière ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Yield' n'est pas équivalent au « rendement » dans le contexte financier traditionnel. Il ne s'agit pas d'une mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ni d'une mesure du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, ni d'un retour sur investissement sur ses détentions de bitcoin, ni d'aucune autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas, et ne doivent pas être compris comme des mesures de performance opérationnelle ou des mesures financières ou de liquidité. En particulier, le ‘BTC Gain' et le ‘BTC € Gain' ne sont pas équivalents à un « gain » dans le contexte financier traditionnel. Ils ne sont pas non plus des outils de mesure du retour sur investissement que les actionnaires de la Société ont pu obtenir historiquement ou peuvent obtenir à l'avenir en acquérant des actions de la Société, ou des mesures du revenu généré par les opérations de la Société ou ses détentions de bitcoin, le retour sur investissement sur ses détentions de Bitcoin, ou toute autre mesure financière similaire de la performance de son activité ou de ses actifs. Il convient également de souligner que le ‘BTC € Gain' ne représente pas un gain de la juste valeur (fair value) des détentions de Bitcoin de la Société, et que le ‘BTC € Gain' peut être positif pendant les périodes où la Société a subi une baisse de la juste valeur de ses détentions de bitcoin.

Le cours des actions ordinaires de la Société dépend de nombreux facteurs autres que la quantité de bitcoins que la Société détient et du nombre d'actions émises ou à émettre ; par conséquent, la valeur de marché des actions de la Société peut se négocier avec une décote ou une prime par rapport à la valeur de marché des bitcoins que la Société détient. Ni le ‘BTC Yield', ni le ‘BTC Gain' ni le ‘BTC € Gain' ne sont indicatifs ou prédictifs du cours des titres de la Société.

Il est rappelé que ces KPIs ont une finalité précise, et sont utilisés par la Société pour déterminer l'utilisation qui est faite des capitaux propres, pour ce qui concerne sa détention de bitcoin uniquement.

La capacité de la Société à atteindre un ‘BTC Yield', un ‘BTC Gain' et un ‘BTC € Gain' donnés peut dépendre d'une variété de facteurs, y compris sa capacité à générer des profits supérieurs à ses charges fixes et autres dépenses, ainsi que des facteurs hors de son contrôle, tels que le prix du bitcoin, l'exigibilité de ses dettes et sa capacité à se financer à des conditions favorables. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La présentation de ces KPIs n'implique aucune déclaration d'intention par la Société de verser des dividendes à ses actionnaires à l'avenir. La détention d'actions de la Société n'équivaut pas un droit de propriété directe des bitcoins détenus par la Société. Les investisseurs sont invités à consulter les états financiers et autres informations fournies par la Société. Les KPIs précités sont uniquement destinés à compléter les autres indicateurs de la Société pour ceux qui comprennent leur objectif et leurs limites, et non à remplacer l'analyse financière traditionnelle.

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport annuel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

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A propos de Capital B (FR : ALCPB | US : CPTLF)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise. EURONEXT Growth Paris

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Code Mnémonique US OTCID : CPTLF

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Reuters : ALCPB.PA

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